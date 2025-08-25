Cybercriminalité : Plus de 55 milliards F Cfa récupérés en trois mois dans 19 pays

Photo d'illustration : Pixabay

Une vaste opération internationale, menée entre juin et août 2025, a porté un coup dur aux réseaux de cybercriminels. Baptisée « Serengeti 2.0 » par Interpol, cette action coordonnée a permis l’arrestation de 1 209 individus dans 19 pays, dont le Bénin, et la saisie de plus de 97,4 millions de dollars, soit environ 55,07 milliards de FCFA.

L’opération a impliqué les forces de l’ordre de 18 pays africains ainsi que le Royaume-Uni, soulignant l’importance de la coopération internationale face à une menace qui ne connaît pas de frontières. Parmi les nations participantes figurent l’Angola, le Bénin, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Ghana, le Nigéria, le Sénégal et le Rwanda.

Cette initiative, menée dans le cadre de l’Opération conjointe africaine contre la cybercriminalité (AFJOC) et financée par le ministère britannique des Affaires étrangères, a permis de démanteler 11 432 infrastructures malveillantes. Les activités ciblées étaient diverses : de l’utilisation de rançongiciels à la compromission de messageries professionnelles en passant par les escroqueries en ligne.

les images diffusées par Interpol témoignent de l’envergure de l’opération? On peut y voir des milliers de disques durs entassés, des mini-centrales électrique destinées à alimenter des fermes de minage de cryptomonnaies, et même de faux passeports. En Côte d’Ivoire, par exemple, les enquêteurs ont mis au jour une vaste escroquerie aux successions ciblant des victimes en Allemagne, entraînant des pertes estimées à 1,6 million de dollars. Le prij,cipal suspect a été arrêté et des biens de valeur ont été saisis.

L’opération « Serengeti 2.0 » est un succès retentissant qui succède à d’autres initiatives similaires, comme l’opération « Red Card » menée entre novembre 2024 et mars 2025. Ces efforts conjoints démontrent la détermination des autorités à lutter contre un fléau qui cause des dommages financiers considérables et sape la confiance dans l’écosystème numérique.