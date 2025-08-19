États-Unis : le décès de Leonard Lauren, figure de la mode et frère de Ralph Lauren

Ralph Lauren & Leonard Lauren (Getty Images)

Leonard Lauren, frère aîné du créateur américain Ralph Lauren, est décédé le 16 août 2025 à l’âge de 93 ans. Ancien responsable au sein de la maison Ralph Lauren, il a contribué à bâtir l’identité de la marque qui s’est imposée sur la scène internationale.

Un acteur clé de l’empire Ralph Lauren

Aux États-Unis, Leonard Lauren a longtemps travaillé aux côtés de son frère pour développer l’univers de la marque. En intégrant la société dans ses premières années, il a pris en charge des fonctions stratégiques, notamment la gestion des licences et la communication. Sa contribution a été essentielle pour transformer une petite entreprise spécialisée dans les cravates en un acteur majeur du prêt-à-porter.

Issu d’une famille d’origine juive installée à New York, Leonard Lauren a suivi Ralph Lauren dans l’aventure entrepreneuriale qui a marqué la mode américaine dès les années 1960. Sa carrière illustre aussi l’importance de l’entourage familial dans la réussite de certaines grandes maisons de couture. Des archives disponibles permettent de retracer ce rôle souvent resté discret, mais déterminant pour l’expansion du groupe.

Héritage et empreinte dans la mode américaine

Au-delà de son rôle opérationnel, Leonard Lauren a contribué à installer la marque Ralph Lauren comme un symbole du style de vie américain, largement diffusé dans le monde. Son décès intervient à un moment où l’industrie du luxe fait face à de nouveaux défis liés à la digitalisation et à l’évolution des habitudes de consommation.

La disparition de Leonard Lauren rappelle combien les fondateurs et leurs proches ont façonné le paysage de la mode. L’annonce de son décès a suscité des hommages dans plusieurs médias spécialisés et parmi des acteurs de l’industrie. L’héritage qu’il laisse derrière lui s’inscrit dans la continuité de l’influence de la maison Ralph Lauren sur la scène internationale. Leonard Lauren s’est éteint à l’âge de 93 ans à New York.