José Mourinho a retenu ses larmes, mais pas ses mots. Samedi 21 novembre 2026, l’entraîneur du Real Madrid a confié en conférence de presse qu’il n’avait pas pu aller saluer les proches de Jesús de Miguel, venus au Santiago Bernabéu, à Madrid, pour un hommage au joueur du CD Tenerife. Le Real venait de battre le Celta de Vigo (2-1) en championnat d’Espagne. « Je voulais envoyer une énorme accolade à la famille de Jesús, qui était présente. J’ai eu envie d’aller les saluer, mais je n’ai pas voulu. Rien que de les regarder, j’ai mal au cœur », a déclaré José Mourinho.

La cérémonie a eu lieu avant le coup d’envoi. Le père, la sœur et la compagne de l’attaquant sont entrés sur la pelouse avec Florentino Pérez, président du Real Madrid, et la présidente du Celta. Les joueurs des deux équipes portaient un maillot floqué du numéro 9 de Jesús de Miguel, et les capitaines ont remis à la famille un maillot signé par tout l’effectif. Le stade a ensuite observé une minute de silence, puis applaudi longuement devant ses 75 000 spectateurs.

Jesús de Miguel est mort le 3 novembre, à 30 ans, après une violente collision avec le gardien d’Andorre, Jesús Owono, lors d’un match de deuxième division. Il avait fait un arrêt cardiaque, avant de succomber à l’hôpital le lendemain. Dès le lendemain du drame, Mourinho avait réagi : « C’est une situation très impactante pour des gens comme nous, qui sommes sur le terrain tous les jours. C’est dur et c’est triste. Les mots et les sentiments vont tous à la famille et aux amis de Jesús ».

Ensuite, le 6 novembre, interrogé sur une éventuelle suspension de la journée de championnat, il avait ajouté : « Si c’était possible de parler avec Jesús et de lui poser la question, ce serait l’idéal, mais c’est impossible. Seuls sa famille et ses coéquipiers peuvent dire ce qu’il aurait voulu. L’hommage est pour Jesús, donc ce sont ceux qui le connaissent profondément qui doivent parler », a déclaré José Mourinho à chaque occasion en conférence de presse.