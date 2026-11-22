Le Burkina Faso s’apprête à ouvrir l’Académie technologique du Faso (ATF), un établissement d’enseignement supérieur d’élite dont l’inauguration est annoncée pour le 23 novembre. Bâtie dans la commune rurale de Pabré, à la périphérie nord de Ouagadougou, elle a mobilisé plus de 37 milliards de FCFA. Son ambition : former ingénieurs et techniciens supérieurs dans des secteurs stratégiques.

Rappelons que le 28 septembre 2026, le président Ibrahim Traoré a inauguré à Ouagadougou la première raffinerie d’or du pays, RAFFINOR-BF, dont les travaux avaient débuté fin novembre 2023. En mai 2026, le collège de Koumdagnonré a été inauguré par le ministre d’État Émile Zerbo, représentant le Premier ministre, afin d’élargir l’accès à un enseignement de qualité. Le Premier ministre a également inauguré la centrale thermique de Pabré, présentée comme un levier de souveraineté énergétique.

Un pilier de la refondation selon les autorités

Le décret créant l’ATF a été adopté en Conseil des ministres le 2 juillet 2026. L’établissement est rattaché directement à la Présidence du Faso. Le projet de construction, lui, avait été acté lors du Conseil des ministres du 17 décembre 2025. Sur un terrain d’environ 60 hectares, il doit accueillir des formations en informatique, cybersécurité, télécommunications et énergies renouvelables.

Selon les autorités, l’académie ne sera pas un simple centre d’enseignement, mais « le pilier de la refondation de l’État ». De son côté, l’ATF affiche comme objectif de renforcer la « souveraineté technologique du Burkina Faso ». Les résultats du premier recrutement, publiés en août 2026, ont retenu 250 candidats pour la première cohorte. La rentrée est prévue le 1er octobre 2026.

Le président Ibrahim Traoré, lors de l’ouverture de la 20e Semaine du numérique en novembre 2025, reconnaissait lui-même que « le Burkina Faso reste encore loin de ses objectifs numériques ». Il y annonçait le lancement d’une nouvelle académie polytechnique destinée à former des experts du numérique.