USA : le Mississippi alerte sur une recrudescence des décès de bébés

Photo Pixabay

Le Mississippi a proclamé jeudi un état d’urgence sanitaire après une nouvelle hausse du taux de mortalité infantile. En 2024, ce taux a atteint 9,7 décès pour 1 000 naissances vivantes, un niveau inédit depuis plus d’une décennie. Déjà en 2021, l’État enregistrait 9,39 décès pour 1 000, l’un des taux les plus élevés des États-Unis, ce qui souligne la persistance d’une crise sanitaire profonde.

Des disparités raciales alarmantes

Selon les données du Département de la santé du Mississippi (MSDH), les écarts sont particulièrement marqués entre les communautés. En 2024, le taux de mortalité infantile des bébés noirs non hispaniques atteignait 17,3 décès pour 1 000 naissances, soit près de trois fois plus que celui des bébés blancs non hispaniques (6,5 pour 1 000). Les nourrissons hispaniques affichaient un taux de 7,9 pour 1 000, tandis que les autres groupes se situaient autour de 9,2.

Publicité

Ces inégalités reflètent un accès limité aux soins, à la prévention et aux ressources médicales pour certaines populations. Pour le Dr Dan Edney, responsable de la santé publique de l’État, il est essentiel de mobiliser des moyens renforcés afin de réduire ces écarts. Plusieurs initiatives communautaires et partenariats institutionnels devraient être annoncés prochainement pour soutenir les familles les plus vulnérables.

Une mobilisation accrue des autorités sanitaires

Face à ces chiffres préoccupants, le MSDH déploie des ressources médicales, communautaires et institutionnelles pour renforcer la prévention et améliorer la prise en charge des nouveau-nés. Les principales causes de mortalité infantile identifiées restent les malformations congénitales, les naissances prématurées, le faible poids à la naissance et le syndrome de mort subite du nourrisson.

Les autorités envisagent également de renforcer les campagnes d’information et d’investir dans des programmes ciblant les zones les plus touchées. Un rapport détaillé devrait prochainement être publié pour analyser l’efficacité des mesures et proposer de nouvelles pistes d’action.