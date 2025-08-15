Fermeture des médias portugais en Guinée-Bissau : tensions diplomatiques avec Lisbonne

Umaro Sissoco Embalo. Photo Sipa/TASS Host Photo Agency/Sipa USA/Donat Sorokin

Le gouvernement de la Guinée-Bissau a ordonné l’arrêt des activités de plusieurs médias publics portugais présents sur son territoire, provoquant une réaction immédiate de Lisbonne. La mesure intervient à quelques jours d’une échéance politique importante, alimentant les inquiétudes sur la liberté de la presse.

Une décision aux conséquences immédiates

Le 15 août, les autorités de Guinée-Bissau ont annoncé l’expulsion des équipes de l’agence Lusa ainsi que des rédactions de RTP África et RDP África. Ces médias, financés par l’État portugais, disposent jusqu’au 19 août pour cesser leurs activités et quitter le territoire. Selon des sources officielles, la décision s’applique sans possibilité de recours immédiat.

La mesure a été prise dans un contexte politique tendu, à quelques jours d’échéances électorales. Des organisations de défense de la liberté d’informer, comme Reporters sans frontières, pourraient prochainement publier des analyses sur l’impact de cette fermeture. Cette décision intervient alors que la Guinée-Bissau entretient des liens historiques, politiques et linguistiques étroits avec le Portugal, hérités de la période coloniale.

Réaction ferme du Portugal

Le ministère des Affaires étrangères portugais a dénoncé une mesure jugée « injustifiable » et convoqué l’ambassadeur bissau-guinéen pour obtenir des explications. Le gouvernement de Lisbonne affirme défendre le droit de ses médias publics à informer librement et promet de soulever la question dans les instances internationales compétentes.

Cette affaire pourrait également être suivie de près par l’Union européenne, dont le Portugal est membre, ainsi que par d’autres pays lusophones. L’évolution des relations bilatérales sera déterminante pour évaluer si cette fermeture marque un incident ponctuel ou un tournant plus profond dans les rapports entre les deux États. Les journalistes concernés doivent quitter la Guinée-Bissau avant la date imposée par le décret gouvernemental.