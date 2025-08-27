Gaza : Donald Trump réunit la Maison-Blanche pour préparer l’après conflit

Président Donald Trump - KIYOSHI OTA / POOL / EPA-EFE / REX / SHUTTERSTOCK

Le président américain Donald Trump dirigera mercredi une rencontre à la Maison-Blanche pour travailler sur un plan d’après-guerre à Gaza. L’objectif affiché est de définir une stratégie complète face à la situation humanitaire et politique persistante.

Une réunion annoncée pour le 27 août

L’émissaire spécial Steve Witkoff a confirmé que Donald Trump présidera une « grande réunion » mercredi 27 août 2025 consacrée à l’avenir de Gaza. Ce rendez-vous doit rassembler des responsables afin de tracer les grandes lignes d’un cadre politique et sécuritaire pour la région. L’administration américaine insiste sur la nécessité d’anticiper un règlement avant la fin de l’année.

Cette rencontre intervient alors que Washington tente d’impliquer ses partenaires régionaux. La perspective d’un plan coordonné pourrait aussi devenir un sujet de coopération internationale, un thème qui sera suivi de près par plusieurs capitales, comme cela a été le cas pour d’autres dossiers stratégiques où les États-Unis avaient pris l’initiative.

Gaza après le 7 octobre : un tournant majeur

La réunion prévue à la Maison-Blanche prend place dans un contexte marqué par le souvenir du 7 octobre 2023, date de l’attaque lancée par le Hamas contre Israël. Cet événement a entraîné une riposte militaire massive et plongé la bande de Gaza dans un conflit prolongé. Depuis, la région a connu des affrontements incessants, l’effondrement d’un cessez-le-feu de deux mois et une crise humanitaire sévère. Les autorités locales estiment à plus de 62 000 victimes palestiniennes les pertes depuis le début de l’offensive.

Ce basculement a modifié l’équilibre régional et suscité de nombreuses discussions diplomatiques. Le sujet est régulièrement évoqué dans les négociations internationales, au même titre que d’autres crises majeures, et demeure au centre des préoccupations des organisations humanitaires.

Les résultats de cette réunion seront scrutés, alors que les efforts diplomatiques pour stabiliser Gaza restent incertains.