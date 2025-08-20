Grandes fortunes : comment Larry Ellison a pris la 2ᵉ place mondiale

Larry Ellison. Photo : Getty Images

À 80 ans, le cofondateur d’Oracle, le célèbre milliardaire Larry Ellison, s’installe à la deuxième place du classement mondial des plus grandes fortunes, juste derrière Elon Musk. Sa richesse, estimée à 251,2 milliards de dollars, dépasse désormais celle de Mark Zuckerberg.

Le classement Bloomberg Billionaires Index, actualisé au 15 juillet 2025, place Larry Ellison en deuxième position grâce à la valorisation exceptionnelle d’Oracle Corp.. Cofondateur et principal actionnaire, il détient plus de 40 % du capital de cette entreprise basée à Austin, au Texas. Le géant du logiciel, connu pour ses solutions de gestion de bases de données, équipe aujourd’hui les systèmes de nombreuses multinationales. Cette progression reflète la stratégie d’Oracle, qui a diversifié ses services, notamment dans le cloud et l’intelligence artificielle. Une analyse complète de l’évolution boursière d’Oracle pourrait éclairer cette dynamique.

Outre ses parts dans Oracle, Larry Ellison dispose d’un portefeuille impressionnant : une participation dans Tesla Inc., la propriété du prestigieux tournoi de tennis d’Indian Wells et même une équipe de voile. Il possède également de vastes biens immobiliers répartis entre Hawaï, la Californie et le Nevada. Proche de Donald Trump, Larry Ellison cultive une image de magnat atypique, alliant investissements stratégiques et train de vie luxueux.

Ses choix financiers, notamment sa diversification hors du secteur des logiciels, pourraient être détaillés dans une étude dédiée. À la date du 15 juillet 2025, la fortune d’Ellison s’élève à 251,2 milliards de dollars, le plaçant juste derrière Elon Musk et devant Mark Zuckerberg, dans un podium dominé par les acteurs de la tech américaine.