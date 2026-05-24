Bénin : Liste intégrale du premier gouvernement de Wadagni

Quelques heures après sa prestation de serment, le président Romuald Wadagni a signé le décret n°2026-314 du 24 mai 2026 portant composition de son premier gouvernement. Vingt-deux ministres et trois ministres délégués constituent cette équipe gouvernementale, aux côtés de Wilson Gakpéto, nommé Secrétaire Général du Gouvernement par décret séparé. Le contenu du décret a été présenté par Aristide DJIDJOHO, Secrétaire Général de la présidence.

Membres du premier gouvernement du Président Wadagni

Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Monsieur Yvon Détchénou

Ministre de l’Économie et des Finances, chargé de la coopération, Monsieur Aristide Médenou

Ministre des Affaires étrangères, Madame Corinne Amori Brunet

Ministre déléguée auprès du Président de la République, chargé de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Monsieur Djibril Mama cissé Moussa

Ministre délégué auprès du Président de la République, chargé de la Défense nationale, Monsieur Gildas Agonkan

Ministre du Tourisme et du Commerce extérieur, en charge de l’Industrie et de la promotion de l’investissement privé, Monsieur Olushegun Adjadi Bakari

Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, Monsieur Ady Yéton Bloukounon Goubalan,

Ministre de la Santé, Monsieur Benjamin Hounkpatin,

Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en charge de la Formation technique, Madame Sedami Medegan Fagla

Ministre de l’Enseignement secondaire, Monsieur Clément Couchadé, ministre des Enseignements maternels et primaires, Monsieur Armand Kouyema Nata

Ministre de la Famille et de l’Action sociale, Madame Véronique Tognifodé

Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, Monsieur Janvier Yahouédéou,

Ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine, Monsieur Yassine Latoundji

Ministre du Commerce intérieur, en charge de la formalisation de l’économie, Madame Shadia Assouma

Ministre de la Transformation digitale et de l’Innovation, en charge de la Stratégie nationale d’intelligence artificielle, Monsieur Mahouna Aklogan

Ministre de l’Énergie, de l’Eau et des Mines, Monsieur Edouard Dahomey

Ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du Développement durable, Monsieur Georges Alley,

Ministre des Petites et Moyennes entreprises et de la Promotion de l’Emploi, en charge de la Formation professionnelle, Madame Hawaou Bako

Ministre de la Communication, en charge des Médias, Madame Aurélie Adam-Soulé-Epouse Zoumarou

Ministre des Sports et de l’Engagement civique, Monsieur Benoît Dato

Ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances, chargé des Finances et de la Microfinance, Monsieur Nicolas Yenoussi

Ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget et de la Fonction publique, Monsieur Rodrigue Chaou

Ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances, chargé de la Mobilisation des ressources extérieures et de la Gestion de la dette, Monsieur Hugues-Oscar Lokossou

Par ailleurs, le Président de la République a pris un décret numéro 315 portant nomination du Secrétaire Général du Gouvernement. Ainsi, Monsieur Wilson Gakpéto est nommé Secrétaire Général du Gouvernement.