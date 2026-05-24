Bénin : Liste intégrale du premier gouvernement de Wadagni

Quelques heures après sa prestation de serment, le président Romuald Wadagni a signé le décret n°2026-314 du 24 mai 2026 portant composition de son premier gouvernement. Vingt-deux ministres et trois ministres délégués constituent cette équipe gouvernementale, aux côtés de Wilson Gakpéto, nommé Secrétaire Général du Gouvernement par décret séparé. Le contenu du décret a été présenté par Aristide DJIDJOHO, Secrétaire Général de la présidence.
Membres du premier gouvernement du Président Wadagni
Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Monsieur Yvon Détchénou
Ministre de l’Économie et des Finances, chargé de la coopération, Monsieur Aristide Médenou
Ministre des Affaires étrangères, Madame Corinne Amori Brunet
Ministre déléguée auprès du Président de la République, chargé de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Monsieur Djibril Mama cissé Moussa
Ministre délégué auprès du Président de la République, chargé de la Défense nationale, Monsieur Gildas Agonkan
Ministre du Tourisme et du Commerce extérieur, en charge de l’Industrie et de la promotion de l’investissement privé, Monsieur Olushegun Adjadi Bakari
Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, Monsieur Ady Yéton Bloukounon Goubalan,
Ministre de la Santé, Monsieur Benjamin Hounkpatin,
Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en charge de la Formation technique, Madame Sedami Medegan Fagla
Ministre de l’Enseignement secondaire, Monsieur Clément Couchadé, ministre des Enseignements maternels et primaires, Monsieur Armand Kouyema Nata
Ministre de la Famille et de l’Action sociale, Madame Véronique Tognifodé
Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, Monsieur Janvier Yahouédéou,
Ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine, Monsieur Yassine Latoundji
Ministre du Commerce intérieur, en charge de la formalisation de l’économie, Madame Shadia Assouma
Ministre de la Transformation digitale et de l’Innovation, en charge de la Stratégie nationale d’intelligence artificielle, Monsieur Mahouna Aklogan
Ministre de l’Énergie, de l’Eau et des Mines, Monsieur Edouard Dahomey
Ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du Développement durable, Monsieur Georges Alley,
Ministre des Petites et Moyennes entreprises et de la Promotion de l’Emploi, en charge de la Formation professionnelle, Madame Hawaou Bako
Ministre de la Communication, en charge des Médias, Madame Aurélie Adam-Soulé-Epouse Zoumarou
Ministre des Sports et de l’Engagement civique, Monsieur Benoît Dato
Ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances, chargé des Finances et de la Microfinance, Monsieur Nicolas Yenoussi
Ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget et de la Fonction publique, Monsieur Rodrigue Chaou
Ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances, chargé de la Mobilisation des ressources extérieures et de la Gestion de la dette, Monsieur Hugues-Oscar Lokossou
Par ailleurs, le Président de la République a pris un décret numéro 315 portant nomination du Secrétaire Général du Gouvernement. Ainsi, Monsieur Wilson Gakpéto est nommé Secrétaire Général du Gouvernement.
10 réflexions au sujet de “Bénin : Liste intégrale du premier gouvernement de Wadagni”
super
C’est impossible!
c’7 trop cool le nouveau gouvernement long vie a vous monsieur le président WADAGNI
Des tri somiques..nommé s ministre..hein
Guy mitopke..houndete..chabi yayi..sont déçus..certainement
paul ahehenou..ronsard..monwe..paysan..allomann..seront frustrés 🤣🤣🤣
Content pour mon ami Nicolas yenoussi qui a été un très bon directeur general des impôts .
Bon vent à lui .
Un secret de polichinelle pour madame Sedami Fagla Medegan que je salue au passage.
Un retour inattendu de Edouard Dahomey .
La surprise ; Janvier Yahouedehou.
Cherchez l’erreur
Ce gouvernement est la feuille de route remis par Patrice Talon à Wadagni.
Ça saute aux yeux.
Ce sont les empreintes de Talon.
J’avoue.
Cherchez l’erreur
Mes premières impressions ; ma déception est totale.
Qui viendra me dire ici que Talon n’est pas assis sur les testicules de Wadagni ???
Qu’il gérera le pays par procuration ???
L’objectif de Talon est atteint pour son troisième mandat de 7 ans .
On jugera Wadagni à l’œuvre esperant qu’il me prouvera le contraire.
Wait and see
Force est de reconnaître que son équipe est composée de technocrates .
J’avoue
Impossible