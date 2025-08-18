Iran : polémique après le soutien affiché d’un général sud-africain

Cyril Ramaphosa. Mike Hutchings / Reuters

Le général Maphwanya, chef de l’armée sud-africaine, fait face à des critiques après un séjour en Iran le 12 août. Ses déclarations politiques à l’étranger ont provoqué une réaction officielle, soulevant des questions sur la coordination entre l’armée et la présidence.

Déclarations et réactions officielles

En visite en Iran, Maphwanya a évoqué une convergence d’objectifs entre l’Afrique du Sud et l’Iran tout en critiquant les actions d’Israël à Gaza et en Cisjordanie. Ces propos ont été jugés inappropriés par le gouvernement, qui a précisé que la représentation politique du pays relève exclusivement de la présidence. Le ministère des Relations internationales a insisté sur le fait que le général ne disposait d’aucun mandat officiel pour prendre position sur la politique étrangère, compliquant les efforts sud-africains pour maintenir un dialogue constructif avec les États-Unis.

L’Alliance démocratique réclame l’ouverture d’une procédure militaire à l’encontre du général. La présidence a qualifié son déplacement de peu judicieux et a souligné ne pas avoir été préalablement informée par le ministère de la Défense, révélant un manque de coordination institutionnelle qui pourrait être étudié dans un contexte de gouvernance militaire et diplomatique.

Cadre légal et implications institutionnelles

Le général devra prochainement s’expliquer devant le président de la République, conformément aux règles encadrant les missions internationales de hauts responsables militaires. La législation sud-africaine exige que tout engagement public à l’étranger comportant des déclarations à caractère politique soit approuvé par la présidence. Cette situation montre les limites des prérogatives militaires et l’importance d’une communication étroite entre le ministère de la Défense et celui des Relations internationales.

La controverse met en évidence les défis diplomatiques rencontrés par l’Afrique du Sud dans ses relations avec des puissances étrangères tout en préservant ses alliances occidentales. Le général Maphwanya reste sous observation et devra justifier ses actions dans les jours à venir.