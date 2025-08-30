« Palais de Poutine » en danger ? Un drone ukrainien déclenche un feu près de Gelendzhik

Vladimir Poutine. Photo : Alexey NIKOLSKY / Sputnik / AFP

Un incendie s’est déclaré près de la mer Noire après la chute de débris d’un drone ukrainien intercepté par la défense russe. Les flammes ont touché une vaste zone forestière située à proximité de la résidence de Gelendzhik, souvent qualifiée de « palais de Poutine », ainsi que d’un vignoble associé à cette propriété. Plus de 330 secouristes ont été mobilisés pour maîtriser la situation.

Des flammes aux portes d’un site sensible

Selon les autorités russes, l’incident a eu lieu dans la région de Krynítsia, non loin du cap Idokopas, après la neutralisation d’un drone ukrainien. Les fragments de l’appareil seraient tombés dans une zone boisée, déclenchant plusieurs foyers d’incendie. Au total, environ 41,5 hectares de forêt auraient été ravagés par les flammes. La résidence de Gelendzhik, présentée par des opposants russes comme un « palais de Poutine », se trouve à environ 10 km de l’un des foyers. Toutefois, un autre départ de feu a été signalé à 3 à 4 km seulement du bâtiment, et un dernier à moins d’un kilomètre du domaine viticole qui lui est lié. Si Moscou n’a pas mentionné de dégâts directs sur ces infrastructures, la proximité des flammes a attiré l’attention.

Pour faire face à la propagation rapide du feu, les secours ont mobilisé un dispositif important. Plus de 330 pompiers et secouristes ont été déployés, assistés par un hélicoptère, plusieurs avions et une cinquantaine d’engins terrestres. Les autorités locales ont indiqué que la situation était désormais sous contrôle, malgré des conditions climatiques compliquées.

Un symbole dans la guerre des drones

Cet épisode s’inscrit dans une série de frappes de drones attribuées à l’Ukraine et visant le territoire russe. Depuis plusieurs mois, Kiev multiplie ces opérations au-delà de la ligne de front, ciblant notamment des infrastructures militaires, des dépôts de carburant ou encore des zones stratégiques. La proximité de l’incendie avec des propriétés associées à Vladimir Poutine renforce la portée symbolique de cette attaque. Si aucun impact direct n’a été confirmé sur le palais ou le vignoble, l’incident illustre la vulnérabilité de sites considérés comme sensibles, même loin du front.

Plus largement, les frappes de drones ukrainiens contre le territoire russe témoignent d’une extension progressive du conflit. Moscou accuse Kiev d’intensifier ses attaques, tandis que l’Ukraine affirme viser des objectifs militaires ou symboliques pour répondre aux bombardements massifs dont elle fait l’objet. Les flammes de Gelendzhik n’ont fait aucune victime, mais elles rappellent que la guerre peut avoir des conséquences au cœur même du territoire russe, bien au-delà des zones de combat.