Pétrole en Afrique : record de production pour ce pays

Photo : Reuters

Le secteur pétrolier nigérian reprend de la vigueur. D’après les chiffres publiés par la Commission nigériane de réglementation du pétrole et relayés par RT, la production du pays a atteint en juillet une moyenne de 1,71 million de barils par jour. Ce volume constitue le meilleur résultat des six derniers mois et traduit un redressement que beaucoup jugeaient incertain.

Des progrès attribués à plusieurs facteurs

La hausse, estimée à 10 % en comparaison avec l’an dernier, n’est pas le fruit du hasard. L’amélioration de la sécurité autour des installations, longtemps menacées par le vol de brut et le sabotage, a permis de stabiliser les opérations. À cela s’ajoutent des réformes introduites par les autorités pour assainir la gouvernance et attirer les investisseurs, ainsi qu’une coopération plus efficace entre l’État et les compagnies opérant dans le pays.

Ce rebond intervient à un moment où le Nigeria, première économie d’Afrique, cherche à renforcer ses revenus extérieurs et à réduire la pression sur sa monnaie. Une production pétrolière plus régulière peut offrir au gouvernement un espace budgétaire supplémentaire pour financer ses programmes sociaux et ses projets d’infrastructures. Elle pourrait aussi redonner confiance aux acteurs internationaux, souvent méfiants face à l’instabilité qui a marqué le secteur ces dernières années.

Si le record de juillet est encourageant, des défis persistent. La dépendance de l’économie nigériane au pétrole reste forte, rendant le pays vulnérable aux fluctuations du marché mondial. De plus, la transition énergétique en cours à l’échelle internationale oblige Abuja à réfléchir à une diversification plus rapide de ses sources de revenus. Le rebond de la production représente donc un souffle d’air bienvenu, mais il ne règle pas les faiblesses structurelles du secteur. Le véritable enjeu pour le Nigeria sera de transformer cette embellie en une croissance durable et inclusive.