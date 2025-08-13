Poutine et Kim Jong Un réaffirment leur alliance stratégique

ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK

Le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un ont réaffirmé leur engagement à approfondir les liens bilatéraux, lors d’un échange téléphonique rapporté par l’agence officielle de Pyongyang, KCNA. Cet entretien s’inscrit dans la continuité de l’accord stratégique conclu en 2024, qui inclut notamment un pacte de défense mutuelle et une coopération élargie à divers secteurs. Les deux dirigeants ont exprimé leur volonté de renforcer cette dynamique dans les années à venir, en s’appuyant sur les convergences politiques et économiques déjà établies.

Un partenariat aux implications géopolitiques multiples

L’alliance entre Moscou et Pyongyang intervient dans un contexte international marqué par des tensions persistantes, notamment liées à la guerre en Ukraine et aux sanctions internationales visant la Corée du Nord. Le pacte signé l’an dernier symbolise un rapprochement stratégique qui dépasse le seul domaine militaire, intégrant également des aspects économiques et technologiques. Pour la Russie, ce partenariat offre un soutien politique en Asie face à l’isolement diplomatique imposé par l’Occident. Pour la Corée du Nord, il constitue une opportunité de consolider sa sécurité et de diversifier ses appuis dans un environnement régional complexe.

Cette coopération, officialisée et renforcée au fil des échanges de haut niveau, devrait continuer à façonner les équilibres diplomatiques dans la région Asie-Pacifique.