Photo : Anadolu

Le président américain Donald Trump a indiqué que de nouvelles mesures économiques pourraient être décidées contre la Russie si aucun signe d’avancée n’était constaté sur la guerre en Ukraine dans les prochains jours. Il a aussi fait allusion à une possible venue de Vladimir Poutine lors du Mondial 2026 aux États-Unis.

Washington hausse le ton

Vendredi à la Maison-Blanche, le dirigeant américain a affirmé qu’il trancherait bientôt entre plusieurs options : sanctions commerciales élargies, relèvement de tarifs douaniers ou statu quo. L’ultimatum, fixé à deux semaines, traduit une volonté de maintenir la pression sur Moscou après des années de tensions liées au conflit ukrainien. Ce rappel intervient au moment où les États-Unis ont déjà adopté de nombreuses restrictions depuis l’annexion de la Crimée en 2014, en s’appuyant sur les mécanismes juridiques internationaux.

Publicité

Trump a par ailleurs montré aux journalistes une image prise avec le président russe lors de leur rencontre en Alaska, indiquant qu’il comptait la transmettre signée à son interlocuteur. Ce geste contraste avec le ton ferme employé à propos des décisions économiques à venir.

Le sport comme signal politique

Au cours de son intervention, le président américain a évoqué l’intérêt de Vladimir Poutine pour assister à la Coupe du monde 2026 organisée sur le sol américain. Selon lui, cette éventuelle participation dépendra largement de l’évolution de la situation en Europe de l’Est.

Cette référence souligne la manière dont la diplomatie peut s’articuler autour de symboles sportifs. De même, l’usage du sport comme levier d’influence dans les relations internationales constitue un autre champ où un lien pourrait être intégré.

Le calendrier fixé par le président américain laisse donc peu de temps avant l’annonce d’une décision susceptible de peser sur les équilibres diplomatiques entre Washington et Moscou.