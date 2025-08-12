Traitée d’homme, Brigitte Macron engage des enquêteurs contre Candace Owens

Brigitte Macron ©LUDOVIC MARIN / AFP

Le couple présidentiel français, Emmanuel et Brigitte Macron, a décidé d’engager une action en justice aux États-Unis contre la commentatrice politique américaine de droite Candace Owens. Cette initiative fait suite à une campagne de propos diffamatoires et sans fondement, notamment l’accusation infondée selon laquelle la Première Dame de France serait née homme. Pour mieux cerner les origines et motivations de cette polémique, leurs avocats ont fait appel à une société d’investigation spécialisée.

Un examen minutieux du parcours et des affiliations d’Owens

D’après des révélations du Financial Times, les conseils juridiques des Macron ont chargé Nardello & Co., une entreprise américaine réputée dans le renseignement privé, de collecter des informations sur les déclarations publiques de Candace Owens ainsi que sur son évolution politique. Anciennement affiliée à des idées progressistes, elle s’est tournée au fil du temps vers des opinions plus conservatrices, avec un soutien notable au président américain Donald Trump, qu’elle a cependant abandonné.

L’enquête a également révélé ses connexions avec des milieux d’extrême droite en France, ainsi que ses relations avec des figures populistes au Royaume-Uni et aux États-Unis. De plus, l’enquête a révélé que Candace Owens a entretenu des échanges numériques avec un russe, montrant l’étendue mondiale de ses connexions.

Une riposte juridique face à des allégations jugées infondées

La mobilisation d’enquêteurs privés reflète la volonté des Macron de comprendre pourquoi Candace Owens s’est focalisée sur eux, tout en constituant un dossier solide pour défendre leur image contre ces accusations qu’ils qualifient de mensongères et outrageuses. Le couple présidentiel entend ainsi contrer des propos qu’ils considèrent comme des « fictions diffamatoires » susceptibles de nuire à la Première Dame.

Cette procédure montre une situation où les figures publiques sont de plus en plus confrontées à des campagnes de désinformation amplifiées par les réseaux sociaux. Le recours à des investigations approfondies reflète l’importance accordée à la protection de leur réputation dans un climat médiatique tendu.

L’enquête en cours devrait permettre d’apporter un éclairage précis sur la nature des relations d’Owens avec divers courants politiques et sur les mécanismes qui ont alimenté cette polémique internationale.