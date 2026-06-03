Bénin : Wadagni nomme Claudy Siar chargé de mission à la culture, aux médias et à la visibilité

L’animateur Claudy Siar vient d’être nommé ce 3 juin 2026, Chargé de mission du Président de la République à la culture, aux médias et à la visibilité du Bénin. La nomination est signée par Romuald Wadagni, président de la République du Bénin.



Une mission à l’intersection de la culture et de l’influence internationale

Animateur depuis mars 1995 de l’émission Couleurs Tropicales sur RFI – poste qu’il a quitté -, Claudy Siar a bâti sa carrière autour des musiques et cultures afro-caribéennes, ainsi que du panafricanisme. Il est également fondateur de Tropiques FM. Son profil — à la croisée des médias, de la diaspora et du monde culturel africain — correspond au périmètre de la mission qui lui est confiée : culture, médias et visibilité du Bénin.

Un engagement officiel après une reconnaissance identitaire

La nouvelle intervient moins de deux semaines après que Claudy Siar a reçu, le 22 mai 2026 à Ouidah, son certificat de nationalité béninoise et son passeport. Ce jour-là, il avait été reconnu comme membre de la lignée Zossoungbo — fondateurs de Ouidah — et avait reçu le prénom traditionnel Kodjovi, attribué selon son jour de naissance. À l’issue de la cérémonie, l’animateur avait déclaré sur ses réseaux sociaux : « Le Bénin m’a réparé. » Sa naturalisation faisait partie d’un dispositif étatique reconnaissant la citoyenneté béninoise aux descendants d’Africains déportés lors de la traite négrière, dont la chanteuse américaine Ciara avait été l’une des premières bénéficiaires en juillet 2025.

La cérémonie du 22 mai à Ouidah avait réuni vingt-trois afro-descendants ayant reçu leur attestation de nationalité béninoise lors d’une remise officielle organisée le lendemain à Cotonou. Pour Claudy Siar, cette reconnaissance s’était doublée d’un rituel traditionnel incluant une consultation du Fâ et un acte symbolique devant les ancêtres. Les contours précis de sa mission — périmètre d’action, moyens alloués, rattachement institutionnel — n’ont pas encore été précisés par la présidence béninoise.