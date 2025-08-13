UEMOA : les 5 pays qui concentrent les plus grandes banques

Photo : DR

Le secteur bancaire de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) connaît une structuration qui reflète fidèlement le poids économique de ses États membres. Selon les données de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), 21 établissements bancaires dépassent aujourd’hui le seuil symbolique d’un total bilan supérieur à 1 000 milliards de francs CFA, concentrant ainsi une part significative des actifs financiers de la région.

1- La Côte d’Ivoire, leader incontesté

Avec 11 grandes banques, soit 52 % du total recensé dans l’UEMOA, la Côte d’Ivoire confirme sa position dominante. Ces établissements représentent près de 40 % des 28 banques actives dans le pays. Cette suprématie s’explique par la vitalité économique ivoirienne, qui attire aussi bien les filiales de grands groupes internationaux que des institutions à capitaux locaux en pleine expansion. Abidjan, centre névralgique de la finance régionale, consolide ainsi son rôle de hub bancaire.

2- Le Sénégal, deuxième pôle bancaire

Deuxième économie de l’Union, le Sénégal abrite quatre banques dépassant le seuil du milliard de francs CFA en total bilan. Le marché y est moins concentré qu’en Côte d’Ivoire, mais il bénéficie d’un environnement en croissance, porté par des investissements dans les infrastructures et une diversification progressive des services financiers. Dakar s’impose comme un espace stratégique pour les institutions cherchant à s’implanter en Afrique de l’Ouest.

3- Burkina Faso

Au Burkina Faso, trois banques figurent dans ce cercle restreint. Parmi elles, Coris Bank International se distingue nettement avec un total bilan supérieur à 2 500 milliards de francs CFA. Cette performance place la banque locale loin devant des acteurs tels qu’Ecobank ou la Bank of Africa (BOA). La réussite de Coris illustre la capacité des établissements à capitaux nationaux à rivaliser avec les groupes internationaux.

Mali et Bénin terminent le top 5

Le Mali compte deux institutions dans le classement, toutes à capitaux locaux : la Banque Malienne de Solidarité (BMS), la Banque de Développement du Mali (BDM) et la Banque Nationale de Développement Agricole (BNDA), qui jouent un rôle clé dans le financement de l’économie. Au Bénin, seule la Banque Internationale pour l’Industrie et le Commerce (BIIC) atteint ce niveau, marquant un tournant avec sa récente entrée à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

Une recomposition progressive du paysage bancaire

Si les filiales de groupes internationaux dominent encore le classement, la progression de certaines banques locales montre que la région entre dans une phase de diversification de ses acteurs. Cette évolution pourrait, à terme, favoriser une meilleure intégration financière au sein de l’UEMOA et renforcer la résilience de son système bancaire face aux chocs économiques.

Classement des pays de l’UEMOA selon le nombre de grandes banques (total bilan > 1 000 milliards FCFA)