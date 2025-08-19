USA : le cadeau symbolique de Zelensky à Trump à la Maison-Blanche

AFP

Lors de sa deuxième rencontre avec Donald Trump à Washington, Volodymyr Zelensky a choisi des gestes symboliques pour tenter de renforcer le dialogue. Un club de golf et une lettre de la première dame ukrainienne ont été remis au couple présidentiel américain, avec en toile de fond la guerre en Ukraine et la question des enfants déplacés.

Une rencontre marquée par des gestes personnels

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est présenté à la Maison-Blanche avec deux présents singuliers. Le premier, un club de golf offert par le sergent Kostiantyn Kartavtsev, vétéran amputé au début de la guerre en Ukraine, destiné à Donald Trump, passionné de ce sport. Selon le bureau de la présidence ukrainienne, le golf a joué un rôle central dans la rééducation de ce militaire, qui souhaitait remercier le président américain et l’inciter à œuvrer pour une « paix juste ».

Publicité

En parallèle, Zelensky a remis à Trump une lettre rédigée par son épouse, Olena Zelenska, et destinée à la première dame Melania Trump. Le texte exprimait de la gratitude pour ses efforts en faveur du retour de 20 000 enfants ukrainiens transférés en Russie. Ce geste s’inscrit dans le cadre des démarches diplomatiques visant à obtenir des avancées sur ce dossier sensible, largement relayé dans les discussions internationales et dans certaines initiatives juridiques menées par des instances internationales.

Du souvenir d’une première rencontre difficile à un climat plus apaisé

Cette seconde entrevue contraste avec leur premier tête-à-tête à la Maison-Blanche, qui avait été perçu comme un échec diplomatique. À l’époque, les échanges entre les deux dirigeants avaient mis en évidence des divergences de ton et d’approche, renforçant l’idée d’un dialogue compliqué entre Washington et Kiev.

Cette fois, la mise en avant de gestes personnels et symboliques, comme le cadeau du vétéran ukrainien ou la lettre de la première dame, traduit une volonté d’humaniser les discussions. Pour Kiev, ces initiatives sont aussi un moyen de consolider le soutien américain dans un contexte où la poursuite de la guerre en Ukraine et ses implications humanitaires restent au centre des préoccupations internationales.

Le bureau de la présidence ukrainienne a souligné que ces échanges n’avaient pas seulement une portée protocolaire, mais visaient à nourrir la confiance et à maintenir la question ukrainienne au cœur des priorités américaines.