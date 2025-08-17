USA : Trump envisage d’offrir l’asile à 30 000 sud-africains blancs en 2026

Photo : The Epoch Times / Flickr

Washington envisage d’accueillir des réfugiés provenant de plusieurs régions, dont l’Afrique du Sud et l’Ukraine, dans le cadre d’un projet humanitaire. Cette initiative suscite déjà des réactions diplomatiques.

Les groupes prioritaires et les réactions internationales

Les États-Unis ont indiqué que 30 000 places seraient allouées aux Sud-Africains blancs, citant leur supposée persécution dans un pays majoritairement noir, selon Donald Trump. Les autres places seront ouvertes aux Ukrainiens, aux Afghans ayant collaboré avec Washington pendant la crise afghane, ainsi qu’à diverses autres nationalités.

Les autorités sud-africaines ont réagi, rejetant l’idée que les sud-africains blancs soient victimes d’une persécution institutionnalisée. Le programme américain de réinstallation des réfugiés fixe chaque année un plafond légal pour l’accueil, mais reste largement inférieur aux besoins mondiaux, alors que l’ONU recense 37 millions de personnes déplacées.

Contexte international et enjeux logistiques

Avec ce plan, les États-Unis viseront à accueillir 40 000 réfugiés en 2026, un chiffre qui ne reflète qu’une petite partie des déplacements forcés mondiaux. La majorité des réfugiés continue de résider dans les pays voisins de leur région d’origine, rendant ces programmes ponctuels mais essentiels.

La mesure intervient dans un moment sensible, notamment avec l’Afrique du Sud, et reflète les efforts internationaux pour soutenir les populations affectées par la guerre en Ukraine et d’autres crises.

Défis et perspectives pour l’accueil

La mise en œuvre nécessitera une coordination étroite avec les agences humanitaires et les autorités locales afin d’assurer un accueil efficace et une intégration réussie. Les places limitées obligeront les responsables à définir des priorités claires et à gérer les attentes des partenaires internationaux. Le programme pour 2026 constitue une réponse ciblée aux déplacements forcés, tout en restant loin de couvrir l’ensemble des besoins mondiaux.