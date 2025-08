Vers une médiation unifiée en RDC : l’Union africaine reprend la main

(REUTERS/Baz Ratner)

Réunis ce vendredi, plusieurs chefs d’État africains ont acté un changement de cap dans la gestion du conflit dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC). Désormais, toutes les démarches diplomatiques seront centralisées sous la coordination de l’Union africaine (UA), mettant fin à la coexistence d’initiatives parallèles.

Une réponse continentale à une crise régionale

Cette décision est intervenue à l’issue d’une rencontre entre le président William Ruto du Kenya, son homologue Emmerson Mnangagwa du Zimbabwe, des représentants de l’UA ainsi que des délégués d’autres États africains. L’objectif affiché est de regrouper les mécanismes jusque-là portés par la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC), la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) et l’UA, en une seule plateforme de médiation.

Ce réalignement vise à éviter la dispersion des efforts diplomatiques et à renforcer l’efficacité des négociations. Les précédents processus de Nairobi et de Luanda, bien qu’actifs, peinaient à produire des résultats tangibles face à la complexité des enjeux sur le terrain.

Une crise persistante aux dimensions multiples

Le conflit dans l’est de la RDC, alimenté par la prolifération de groupes armés et les rivalités transfrontalières, engendre des conséquences humanitaires et sécuritaires majeures. Des millions de civils sont confrontés à des déplacements forcés, tandis que les tensions régionales, notamment entre la RDC et le Rwanda, aggravent les risques d’escalade.

Pour William Ruto, cette coordination constitue un « tournant« , offrant une approche intégrée à même de répondre à l’urgence de la situation. Une telle dynamique pourrait également renforcer la crédibilité diplomatique de l’Afrique sur les scènes continentale et internationale, dans un contexte où la recherche de solutions africaines aux crises africaines gagne du terrain.

La mise en œuvre de cette initiative unifiée soulèvera toutefois plusieurs défis, dont la coordination des forces sur le terrain, l’inclusion de toutes les parties prenantes, et la gestion des divergences d’intérêts entre les États voisins. Mais elle marque un pas vers une volonté affirmée de construire un dialogue structuré, à l’échelle du continent.