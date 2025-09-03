Armement : la Turquie veut battre un record français avec un navire de guerre

Photo : AFP

Le porte-avions nucléaire Charles de Gaulle, joyau de la Marine nationale, figure parmi les navires de guerre les plus redoutables de la Méditerranée. Avec ses 261 mètres de long et un déplacement de 42 500 tonnes, il peut embarquer jusqu’à 40 aéronefs Rafale, hélicoptères et drones et naviguer des mois sans ravitaillement grâce à ses deux réacteurs nucléaires. Opérationnel depuis 2001, ce géant des mers, capable d’atteindre 27 nœuds, illustre la capacité de projection globale de la France.

Équipé de systèmes de défense de pointe, comme les missiles Aster et des radars dernière génération, il joue un rôle clé dans les opérations internationales, notamment en Méditerranée et au Moyen-Orient. Unique porte-avions nucléaire en service hors des États-Unis, il consacre la France comme une puissance navale majeure, garante de son indépendance stratégique.

Publicité

La Turquie en quête de domination maritime

Dans un contexte régional marqué par des tensions croissantes, notamment en Ukraine ainsi qu’au Moyen-Orient, la Turquie, sous l’impulsion de Recep Tayyip Erdogan, souhaite renforcer son arsenal militaire afin de s’affirmer comme une puissance maritime de premier plan. Le projet MUGEM (Milli Uçak Gemisi), un porte-avions 100 % turc, incarne cette ambition. Un navire dont la livraison pourrait être effective en 2030.

Le MUGEM, un défi technologique et stratégique

Présenté lors du festival Teknofest Blue Homeland, le MUGEM dépassera les dimensions du porte-avions français avec ses 285 mètres et 60 000 tonnes. Il a été pensé et sera conçu pour accueillir 50 appareils, dont des drones Kızılelma et ANKA-III, ainsi que le chasseur naval Hurjet.

Plus de 80 % de ses composants seront fabriqués localement, renforçant la souveraineté turque. Après le TCG Anadolu (2022) et avant le TCG Trakya, le MUGEM placera la Turquie parmi les rares nations capables de construire de tels navires, aux côtés de la France, des États-Unis, de la Chine et de la Russie.