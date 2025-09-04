Décès de Giorgio Armani, célèbre styliste italien

Giorgio Armani (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Le monde de la mode est en deuil après la disparition de Giorgio Armani, décédé le 4 septembre 2025 à 91 ans, comme l’a annoncé sa maison. Pionnier de l’élégance italienne, il a révolutionné la mode avec des silhouettes épurées et un style intemporel, marquant à jamais l’histoire du vêtement.

Ces derniers mois, sa santé déclinante l’avait tenu éloigné des défilés, une absence inédite dans sa carrière, notamment lors de la Fashion Week masculine de Milan, en juin 2025, qu’il se faisait un devoir de ne jamais rater. Malheureusement, son âge avançant, il n’était plus en mesure de tenir ses engagements.

Armani, une histoire de mode

Né le 11 juillet 1934 à Piacenza, en Italie, Armani vient dans un milieu modeste, il abandonnera ses études de médecine pour se tourner vers le design. Après un passage comme étalagiste chez La Rinascente, il se forme auprès de Nino Cerruti, maître du « casual chic ». En 1975, avec son associé Sergio Galeotti, il fonde sa maison à Milan et bouleverse les codes du prêt-à-porter et de la haute couture.

Vague d’hommages

Sa mort a provoqué une vague d’hommages. Alessandro Giuli, ministre italien de la Culture, a salué un créateur ayant « transformé l’élégance en langage universel », tandis que Donatella Versace, elle-même papesse de la mode, a rendu hommage à un « géant » dont l’influence perdurera. Même le maire de Rome, Roberto Gualtieri, a souligné son rôle dans le rayonnement de l’Italie.

Surnommé « le Roi Giorgio », il laisse derrière lui, un vaste empire composé de plus de 600 boutiques et une fortune estimée à 10,38 milliards d’euros. Une chapelle ardente sera ouverte au public les 6 et 7 septembre à l’Armani Teatro de Milan pour que ses admirateurs puissent venir lui rendre un dernier hommage, avant des funérailles privées, conformément à ses souhaits. Seule sa famille et ses proches seront ainsi conviés.