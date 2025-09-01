Donald Trump balaie les rumeurs de santé : un président sous surveillance

Photo : AP

Depuis plusieurs jours, des spéculations circulaient aux États-Unis sur l’état de santé de Donald Trump. L’absence de certaines apparitions publiques, combinée à des images de ses mains marquées par des ecchymoses, a nourri des rumeurs allant jusqu’à faire du hashtag #TrumpIsDead une tendance sur les réseaux sociaux. Le président américain a réagi il y a quelques heures, affirmant être en excellente condition physique.

Une réponse directe aux rumeurs en ligne

Sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump a assuré n’avoir « jamais été en aussi bonne forme ». Pour appuyer ses propos, il a publié une photo de lui jouant au golf, destinée à contredire les doutes sur sa santé. Cette réaction intervient alors que plusieurs médias américains, comme The Daily Beast et The Independent, soulignaient la viralité des rumeurs et les interrogations politiques qu’elles suscitaient.

Publicité

La question a même été posée à J.D. Vance, vice-président, qui a rappelé qu’il était prêt à assumer la présidence si la Constitution l’exigeait. Mais il a surtout insisté sur la vitalité de Trump, affirmant que le président était « le dernier à se coucher et le premier à prendre des appels ». Ces propos visent à rassurer l’opinion publique sur la capacité du chef de l’État, âgé de 79 ans, à exercer ses fonctions.

Des antécédents médicaux sous contrôle

L’attention sur la santé du président ne date pas de cet épisode. Depuis le début de l’année 2025, plusieurs clichés avaient montré des ecchymoses visibles sur ses mains, provoquant de nombreux commentaires. La Maison-Blanche avait expliqué que ces marques étaient dues à des poignées de main fréquentes et à l’usage quotidien d’aspirine, médicament prescrit pour réduire les risques cardiovasculaires.

En juillet 2025, un diagnostic d’insuffisance veineuse chronique a été confirmé par son médecin. Cette affection courante entraîne des gonflements aux jambes mais reste gérable par des traitements simples, comme la compression veineuse et la surveillance médicale régulière. Les spécialistes estiment qu’elle n’entrave pas la capacité de Trump à assurer son rôle. Les services de la présidence américaine réaffirment que Donald Trump conserve une bonne condition physique et qu’il poursuit normalement ses activités officielles.