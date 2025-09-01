Gaz: un pays du Maghreb fait son entrée dans le top 10 mondial

Photo : Coastal GasLink

Les hydrocarbures restent le socle de l’économie algérienne, générant des revenus essentiels et stimulant le développement national. Avec des réserves de gaz naturel estimées à 4,5 trillions de mètres cubes, l’Algérie s’affirme comme un acteur majeur sur la scène énergétique internationale. Depuis le conflit en Ukraine en 2022 et les sanctions contre la Russie, la demande européenne en gaz a bondi, propulsant l’Algérie au rang de partenaire stratégique pour sécuriser les approvisionnements du continent.

Cette dynamique a permis à l’Algérie de figurer, en 2025, parmi les dix premiers producteurs mondiaux de gaz naturel. Bien que des pays comme la Russie, l’Iran ou le Qatar disposent de réserves bien supérieures, l’Algérie se distingue par sa stabilité politique et sa capacité à livrer du gaz à l’Europe via des infrastructures comme le gazoduc Transmed, reliant l’Afrique du Nord à l’Italie.

Publicité

Une position géostratégique avantageuse

Les pays européens, déterminés à réduire leur dépendance au gaz russe, se tournent de plus en plus vers Alger. En 2025, les exportations algériennes de gaz ont encore progressé, consolidant les liens avec des partenaires clés comme l’Italie et l’Espagne.

Pourtant, la concurrence reste féroce. La Russie (47 800 km³ de réserves), l’Iran (33 900 km³) et le Qatar (23 800 km³) dominent toujours le marché, tandis que l’Arabie saoudite et les États-Unis maintiennent une pression constante, notamment avec le GNL. De son côté, si l’Algérie ne peut rivaliser, elle continue de grimper dans le classement des pays partenaires vers lesquels se tourner, dépassant par exemple le Venezuela avec qui Washington est en conflit ouvert (tout du moins, son président, Nicolas Maduro).

Vers un leadership énergétique durable

Avec une demande mondiale en hausse, l’Algérie a l’opportunité de confirmer son statut de leader énergétique en Afrique et en Méditerranée. En diversifiant ses alliances et en modernisant ses infrastructures, Alger s’impose comme un partenaire solide, même si cela ne manquera pas de poser des questions, notamment quant à la dépendance à ce marché, dont la fluctuation des tarifs peut jouer des tours à l’économie nationale.