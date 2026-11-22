Jared Kushner estime que Washington ne peut se contenter de promesses dans un message publié sur X le 22 novembre : il faut des positions écrites et vérifiables de la part de Moscou. L’envoyé spécial de Trump avance l’idée d’une protection de type article 5 de l’OTAN pour Kiev, et qualifie d’« avancée majeure » la disponibilité russe à en discuter. Selon lui, une assurance crédible de ce type pourrait « réduire considérablement le risque d’une nouvelle guerre ».

Pour rappel, les pourparlers d’Abou Dhabi des 10 et 11 novembre n’ont montré aucun progrès. Zelensky affirme que Washington a proposé une protection « similaire » à celle de l’OTAN en échange d’un retrait de Kiev du Donbass. L’Ukraine refuse. Moscou rejette l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN et la présence de troupes européennes sur son sol.

Des engagements vérifiables de la part de Moscou

Kushner insiste : « Cela exige des déclarations d’intention claires, étayées par des engagements crédibles et vérifiables. » Il ajoute : « Nous avons besoin de comprendre clairement les intentions et les engagements de toutes les parties », et réclame des « mécanismes concrets qui fonctionnent même en cas de désaccord grave ». Il soutient que « ces garanties doivent être précises, crédibles et clairement consignées par écrit ».

Il précise que Trump « devrait approuver toute garantie proposée, sous réserve des procédures constitutionnelles et parlementaires », et qu’il ne franchirait ce pas que s’il estimait que cela « servait manifestement les intérêts nationaux des États-Unis ». Les protections pour l’Ukraine ne peuvent pas être finalisées séparément de l’architecture de sécurité européenne selon Kushner.