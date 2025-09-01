Grandes fortunes: voici les 5 personnes les plus riches du monde en septembre 2025 (Forbes)

ImageSpace/Sipa USA/SIPA

Le marché boursier américain a poursuivi sur sa lancée en août 2025, affichant des performances historiques. Pourtant, cette prospérité n’a pas profité à tous les grands milliardaires. La fortune cumulée des dix plus riches a à peine progressé de 1 %, atteignant 2 130 milliards de dollars.

Quatre d’entre eux ont même perdu des milliards, victimes d’un repli dans le secteur technologique, tandis que d’autres ont profité de la hausse des indices. Larry Page et Sergey Brin, cofondateurs d’Alphabet, ont vu leur patrimoine s’envoler, +20,3 milliards pour le premier, +15,1 milliards pour le second, grâce à une hausse de 9 % de l’action Google.

Elon Musk, toujours solidement en tête du classement

À l’inverse, Larry Ellison (Oracle) a perdu 29 milliards après un plongeon de 10 % de son titre. Elon Musk, toujours en tête avec 415,6 milliards, a consolidé son avance, porté par une progression de 8 % de Tesla, malgré des défis juridiques liés à ses projets en intelligence artificielle.

Le secteur technologique, moteur des grandes fortunes, affiche des tendances contrastées. Jensen Huang (Nvidia) a reculé à la 9ᵉ place, perdant 3,5 milliards en raison des incertitudes sur le marché chinois et de la concurrence d’Alibaba dans les semi-conducteurs.

À l’opposé, Bernard Arnault, seul non-Américain du top 10, a gagné 11,2 milliards et grimpe à la 7ᵉ place, grâce à la résilience de LVMH, malgré une longue chute en bourse ces derniers mois, qui auront suscité beaucoup de craintes parmi les investisseurs. Mark Zuckerberg (Meta) et Jeff Bezos (Amazon) ont aussi subi des revers, avec des pertes respectives de 13,7 et 5,5 milliards.

L’hégémonie américaine des milliardaires

Neuf des dix plus grandes fortunes sont américaines, dominées par des magnats de la tech. Seule exception : Bernard Arnault.

Voici, à ce titre, un récapitulatif du classement des 5 plus grosses fortunes mondiales actuelles :