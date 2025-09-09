L’or brise un plafond historique

Des lingots et minerais d'or

L’or, souvent surnommé le « roi des métaux », a toujours occupé une place particulière dans l’imaginaire collectif et dans les stratégies économiques. Depuis des siècles, il symbolise la richesse et la stabilité, traversant les civilisations sans jamais perdre son éclat. À chaque période d’incertitude financière ou de tensions géopolitiques, il revient au centre de l’attention des investisseurs comme une valeur refuge. Aujourd’hui encore, le métal jaune confirme son statut d’actif incontournable en franchissant une étape historique comme le confirmes nos confrères de Reuters.

Une flambée historique sur le marché des métaux précieux

Le prix des contrats à terme sur l’or pour livraison en décembre 2025 vient de franchir un seuil jamais atteint auparavant, dépassant les 3 700 dollars l’once au Commodities Exchange (Comex). Une ascension qui confirme l’intérêt des investisseurs pour ce métal, particulièrement dans une période où la stabilité économique mondiale reste fragile. Vers 9h27 (UTC-4), l’or s’échangeait déjà autour de 3 701,7 dollars, avant de poursuivre sa hausse et d’atteindre 3 703,4 dollars quelques minutes plus tard.

Cette progression, bien que mesurée en pourcentage (+0,47%), marque un tournant symbolique. Elle illustre la solidité de l’or face à des marchés financiers confrontés à des incertitudes persistantes. Alors que d’autres actifs connaissent des fluctuations imprévisibles, l’or s’affirme comme une valeur refuge recherchée pour protéger les portefeuilles et amortir les chocs économiques.

Effet domino sur les marchés de l’énergie

Ce record ne se limite pas à influencer les marchés des métaux précieux : il résonne aussi sur d’autres segments financiers. Les investisseurs, voyant dans l’or un signal fort, se positionnent également sur les matières premières énergétiques. Le prix des contrats à terme sur le brut Brent pour livraison en novembre 2025 a progressé de 1,16%, atteignant 67,01 dollars le baril. De son côté, le WTI pour livraison en octobre s’est apprécié de 0,99%, pour se négocier à 63,2 dollars.

Cette corrélation entre les marchés traduit un comportement d’arbitrage stratégique des investisseurs : face aux incertitudes monétaires et aux tensions géopolitiques, ils se tournent simultanément vers l’or et l’énergie. L’anticipation d’une demande soutenue, couplée à la volonté de diversifier les placements, pousse les capitaux vers ces secteurs.