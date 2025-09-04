Will Smith : un retour en fanfare à Hollywood ?

Will Smith (Photo BANG Showbiz)

En mars 2022, Will Smith a choqué le monde en giflant Chris Rock lors des Oscars, un scandale qui a ébranlé sa carrière et entaché son image. Conséquences immédiates : une suspension de dix ans par l’Académie, des projets gelés et une vague de critiques. L’acteur, autrefois star intouchable, a dû se faire discret pour surmonter la tempête.

Pourtant, le temps a joué en sa faveur. Après une période difficile, Smith reprend du terrain à Hollywood, porté par des rôles marquants et des nouveaux partenariats. Ses retours remarqués dans Emancipation (2022) et Bad Boys : Ride or Die (2024) prouvent sa détermination à reconquérir le public et l’industrie.

Publicité

Un come-back scellé par un accord historique avec Paramount

Via sa société Westbrook (cofondée avec Jada Pinkett Smith), Will Smith a également signé un contrat majeur avec la Paramount pour développer des blockbusters à fort potentiel. Un tournant décisif pour lui et son entreprise. En effet, ce nouveau partenariat démontre que les studios lui renouent leur confiance, lui offrant une plateforme pour porter des projets ambitieux et relancer des franchises.

Deux films phares en préparation

Deux projets sont déjà en route. Sugar Bandits, un thriller adapté du roman Devils in Exile (Chuck Hogan), suivra un vétéran de la guerre d’Irak combattant le trafic de drogue à Boston. Un rôle sur mesure pour Smith, annoncé d’ailleurs, dès 2024. Le second, Rabbit Hole (scénario de Jon Spaihts, Dune), reste nimbé de mystère, mais promet une intrigue haletante.

Entre ce partenariat avec Paramount et des projets comme Je suis une légende 2, Will Smith s’impose à nouveau comme une figure incontournable du cinéma. L’époque douloureuse des Oscars ainsi que les nombreuses moqueries dont il a pu faire l’objet semblent aujourd’hui assez loin. L’acteur, qui a pris le temps, semble donc prêt à écrire une nouvelle page de sa carrière, à la fois devant et derrière la caméra.