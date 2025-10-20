Armement en Europe : 222 blindés commandés pour 3,4 milliards d’euros

L’Europe renforce ses forces terrestres avec une commande massive de véhicules blindés, destinée à deux armées du continent, pour un total de 3,4 milliards d’euros. Cette initiative reflète une volonté claire d’améliorer la mobilité et la protection des troupes tout en coordonnant les équipements entre partenaires.

Des blindés conçus pour l’efficacité

Parmi les véhicules acquis, 150 seront livrés à l’armée allemande et 72 à l’armée néerlandaise. Chaque blindé, baptisé « Schakal », est équipé d’une tourelle de 30 mm dérivée du célèbre Puma, offrant une capacité de tir adaptée aux missions contemporaines. L’accord signé le 17 octobre, inclut également le matériel de formation des équipages et un approvisionnement en pièces nécessaires à l’entretien, garantissant une utilisation optimale sur le long terme.

Cette opération repose sur un partenariat industriel réunissant Rheinmetall et KNDS, permettant aux deux constructeurs de combiner leurs expertises pour produire et maintenir les blindés. Le contrat prévoit la possibilité d’acquérir près de 248 unités supplémentaires, laissant la porte ouverte à un renforcement futur des forces impliquées.

Moderniser la défense européenne par la coopération

L’Europe cherche depuis plusieurs années à moderniser ses armées face à des défis de sécurité divers et à augmenter l’efficacité de ses missions extérieures. La commande de ces véhicules montre un effort concret pour obtenir des blindés rapides, protégés et compatibles entre différentes forces alliées. En partageant les coûts et les technologies, les nations renforcent leur coordination et se préparent à des opérations communes plus efficaces.

Cette initiative ne se limite pas à la livraison de matériel : elle favorise une approche stratégique combinant formation, logistique et équipement, tout en posant les bases de futures coopérations industrielles et militaires sur le continent.