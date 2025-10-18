France : refusé en stage, l’étudiant sénégalais Mammad remercie ses soutiens après sa vidéo virale

L’histoire de Mammad, étudiant sénégalais venu en France pour achever ses études en audit interne des collectivités publiques, a pris une ampleur inattendue. Dans une vidéo devenue virale, le jeune étudiant exprimait son désarroi après son expérience difficile en quête d’un stage. Après le succès inattendu de son témoignage, le jeune homme a récemment publié une nouvelle vidéo pour remercier les nombreuses personnes qui lui ont apporté leur soutien après un épisode qui a profondément marqué son parcours universitaire.

Un témoignage devenu viral

Tout est parti d’un entretien de stage, étape essentielle pour valider son année. Mammad raconte qu’au cours de cet échange, il se serait vu refuser la place pour une raison qui, selon lui, tenait à sa nationalité. L’étudiant affirme qu’on lui aurait répondu qu’il ne pouvait pas être retenu car il n’était pas Français. « C’est triste parce que j’avais tout pour avoir ce poste. » a-t-il lâché. Son récit, partagé sur les réseaux sociaux, a rapidement circulé, suscitant une vague de réactions et d’indignation.

La vidéo, visionnée des dizaines de milliers de fois, a provoqué une chaîne de solidarité inattendue. De nombreuses personnes, dont certains responsables d’entreprises, et hommes politiques, sans oublier des médias lui ont adressé des messages d’encouragement ou proposé des stages. Face à cet élan, Mammad a souhaité répondre publiquement pour exprimer sa gratitude.

Dans sa nouvelle vidéo, l’étudiant remercie tous ceux qui ont pris le temps de lui écrire ou de relayer son témoignage. Il précise toutefois vouloir que les opportunités qui lui sont désormais offertes reposent sur ses compétences et non sur la compassion. « Je vous remercie du fond du cœur. Mais je préférerais qu’on me prenne pour ce que je sais faire, pas pour ce que j’ai reflété sur les réseaux sociaux… Si j’ai eu ces offres de stage, c’est parce que j’ai suscité une émotion… ce n’est pas grâce à mes compétences que vous voulez me proposer ces postes » a-t-il expliqué. Par ce message, il affirme sa volonté de poursuivre son chemin avec dignité et détermination.

Le défi des étudiants étrangers en France

L’expérience de Mammad montre les obstacles que rencontrent de nombreux étudiants étrangers, et particulièrement africains, dans leur parcours académique en France. Entre les démarches administratives complexes, les conditions de séjour parfois précaires et la réticence de certains employeurs face aux titres de séjour étudiants, la recherche de stage peut vite devenir un parcours difficile. Ces freins cumulés limitent souvent les chances d’insertion professionnelle, même pour des candidats qualifiés.

Cette réalité souligne les écarts persistants entre la promesse d’ouverture du système universitaire français et les difficultés concrètes rencontrées sur le terrain. Pour beaucoup, la réussite académique ne suffit pas : il faut aussi surmonter des barrières invisibles, sociales ou institutionnelles, qui freinent leur intégration.

Une parole qui suscite réflexion

En remerciant publiquement ses soutiens, Mammad a souhaité clore cette séquence sur une note apaisée. Son message, empreint de retenue, ne vise pas à raviver la polémique mais à rappeler l’importance de la reconnaissance du mérite. Il souligne aussi la force des réseaux sociaux pour donner la parole à ceux qui, autrement, seraient restés invisibles.

Son histoire résonne désormais au-delà de sa propre situation. Elle pose une question simple mais essentielle : comment garantir que chaque étudiant, quelle que soit son origine, soit évalué sur ses compétences plutôt que sur son statut administratif ?