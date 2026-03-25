Présidentielle 2026 au Bénin : Guy Mitokpè officialise son soutien à Romuald Wadagni

L’ancien secrétaire national à la communication du parti Les Démocrates, Guy Dossou Mitokpè, a annoncé ce mercredi 25 mars 2026 à Cotonou son soutien à Romuald Wadagni, candidat de la mouvance à l’élection présidentielle. L’ancien député a rendu publique sa nouvelle orientation politique à travers une déclaration faite dans la capitale économique.

Cette prise de position intervient trois jours après sa démission du parti Les Démocrates, officialisée le dimanche 22 mars. Dans son message publié sur sa page Facebook et relayé par plusieurs médias béninois, Guy Mitokpè expliquait vouloir tourner une page politique et aller vers une nouvelle étape de son engagement public.

Un ralliement qui suit une rupture récente avec Les Démocrates

Le soutien affiché à Romuald Wadagni donne une portée particulière à cette séquence politique. Jusqu’à sa démission, Guy Mitokpè figurait parmi les cadres identifiés du principal parti d’opposition et intervenait régulièrement dans le débat public au nom de cette formation.

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Sa sortie de ce mercredi acte donc un repositionnement rapide sur l’échiquier politique. À travers cette déclaration, l’ancien parlementaire rompt publiquement avec la ligne qu’il défendait encore il y a peu au sein des Démocrates, au moment où la scène politique béninoise est déjà traversée par des recompositions liées à la présidentielle.

Une campagne qui entre dans sa phase active

L’annonce survient à quelques heures de l’ouverture effective de la campagne du premier tour. Selon le calendrier électoral relayé à partir des données de la Commission électorale nationale autonome (CENA), le scrutin présidentiel est prévu pour le 12 avril 2026. La campagne doit se dérouler du 27 mars au 10 avril. Le duo porté par la mouvance présidentielle est composé de Romuald Wadagni et de Mariam Chabi Talata. Face à lui, l’opposition en lice est représentée par le ticket Paul Hounkpè – Judicaël Hounwanou, selon les éléments déjà publiés sur le processus électoral.

Un soutien dans une dynamique plus large

La déclaration de Guy Mitokpè intervient alors que Romuald Wadagni enregistre déjà d’autres marques d’adhésion dans le paysage politique. Parmi elles figure celle de Chabi Yayi, un autre ancien cadre du parti d’opposition Les Démocrates qui a démissionné il y a quelques jours.

L’enchaînement de ces prises de position alimente les observations sur un élargissement progressif des appuis autour du candidat de la mouvance, à mesure que l’échéance électorale se rapproche. La prochaine étape reste l’ouverture officielle de la campagne, prévue le 27 mars, avant le scrutin du 12 avril 2026.