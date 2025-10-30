Armement : voici les 5 plus grandes puissances nucléaires dans le monde

Les armes nucléaires restent un marqueur puissant de la force militaire et de l’influence internationale. Au total, neuf pays possèdent l’arme nucléaire dans le monde. Certaines nations concentrent aujourd’hui l’essentiel des arsenaux mondiaux, et leur répartition révèle des équilibres très précis entre les pays. Selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri), voici les cinq puissances nucléaires majeures et leurs capacités en 2025.

Russie et États-Unis : des arsenaux massifs

La Russie domine le classement établi par le Sipri avec environ 4 309 ogives nucléaires, suivie des États-Unis qui en possèdent près de 3 700. Le classement mentionne que parmi ces armes, environ 2 100 ogives sont maintenues à un niveau d’alerte opérationnelle élevée, prêtes à être utilisées depuis des missiles balistiques si nécessaire. Le reste des stocks militaires est conservé en réserve pour une utilisation potentielle, représentant près de 12 241 ogives dans le monde.

La course aux armements nucléaires a débuté après les bombardements d’Hiroshima et Nagasaki. Les États-Unis détenaient le monopole jusqu’au premier essai soviétique en 1949, suivi du développement de bombes H, de missiles intercontinentaux et de sous‑marins nucléaires. D’autres pays ont ensuite constitué leurs arsenaux, tandis que des accords comme le traité ABM (1972) et START I (1991) ont tenté de limiter l’accumulation d’ogives.

Chine, France et Royaume-Uni : des capacités stratégiques déterminantes

Derrière les deux géants, la Chine arrive en troisième position avec environ 600 ogives, renforçant progressivement sa capacité de frappe à longue portée. La France suit avec 290 armes, combinant missiles et vecteurs aériens pour assurer sa dissuasion. Enfin, le Royaume-Uni ferme ce classement avec 225 ogives, principalement embarquées sur ses sous-marins nucléaires.

Même si ces arsenaux sont moins nombreux, ils demeurent essentiels pour la sécurité et le positionnement international de chaque pays. La répartition actuelle des armes nucléaires, évaluée par le Sipri, souligne que, malgré la concentration extrême chez la Russie et les États-Unis, le contrôle et le déploiement des ogives restent un facteur central dans les stratégies de défense et de dissuasion à l’échelle mondiale.

Top 5 des puissances nucléaires mondiales (Sipri)