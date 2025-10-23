Celtiis Business Day : un rendez-vous d’innovation pour propulser la transformation numérique

La Société Béninoise d’Infrastructures Numériques (SBIN) a organisé la première édition du Celtiis Business Day qui s’est déroulée le jeudi 23 octobre 2025 à Cotonou. Placée sous le thème « Accélérer la transformation numérique : comment capitaliser sur l’innovation pour rester compétitif dans un monde en constante évolution ? », cette rencontre a réuni des dirigeants d’entreprises, des décideurs publics, des experts du numérique et des partenaires technologiques.

Sous la houlette du directeur général de la SBIN, Omar Guèye Ndiaye, et du directeur de Celtiis Business, Bocar Kelly, cet événement a permis de présenter aux acteurs économiques les multiples solutions technologiques conçues par Celtiis Business pour accompagner la digitalisation des entreprises et des institutions publiques. Au cœur des échanges, la volonté affirmée de Celtiis Business d’offrir des services performants, adaptés aux réalités locales, mais conformes aux standards internationaux.

Le directeur général de la SBIN, Omar Guèye Ndiaye, a indiqué que le Celtiis Business Day traduit l’engagement de Celtiis à faire du numérique un levier de performance pour toutes les organisations. Une étape clé dans la mission de la SBIN d’accompagner la compétitivité du Bénin par des solutions technologiques fiables et accessibles.

Au cours de cette journée, le catalogue de Celtiis Business a été largement présenté. Parmi les offres figurent la FlyBox, une solution prépayée ou postpayée offrant une connexion Internet haut débit via un modem Wi-Fi 4G, accessible partout au Bénin. Destinée aux entreprises, à l’État et aux organisations, la gamme Box B2B2G permet une meilleure maîtrise des coûts d’internet et de téléphonie grâce à des forfaits bloqués.

Autre innovation, la solution VPN Light, conçue pour les petites et moyennes entreprises (Soho, PME, PMI) ainsi que pour les grandes structures souhaitant interconnecter leurs sites via le réseau sécurisé de la SBIN. Grâce à son architecture totalement étanche vis-à-vis d’Internet, VPN Light garantit une interconnexion fiable et performante, disponible sur support fibre ou radio (3G, 4G, 4G+ et 5G).

Celtiis Business propose également une offre d’Assurance Temps de Relève (ATR), qui permet aux entreprises de se prémunir contre les interruptions de service. En cas d’indisponibilité, Celtiis s’engage à verser une indemnité forfaitaire. Les tarifs sont adaptés en fonction du débit et du type d’accès, offrant ainsi une flexibilité inédite aux clients professionnels.

À cela s’ajoute l’offre Mobile Illimité B2B, qui permet une connexion simultanée jusqu’à 32 équipements, en mode prépayé ou postpayé, avec un forfait internet bloqué garantissant une maîtrise totale du budget. Pour les professionnels évoluant à l’international, les Pass International Hello et Pass Voyage Roaming offrent des avantages tarifaires sur les appels vers l’étranger, avec des déclinaisons adaptées à différentes zones : Afrique, Europe-Amérique et Monde.

L’événement a également été marqué par deux panels riches en échanges et en perspectives. Le premier, intitulé « Cybersécurité et cloud : bâtir une entreprise numérique sûre et performante », a permis d’aborder les défis de la protection des données et de la souveraineté numérique. Le second panel, « Intégration du cloud et de l’intelligence artificielle dans la stratégie des entreprises publiques et privées », a mis en lumière les opportunités qu’offre la combinaison du cloud et de l’IA pour optimiser la gestion, la productivité et la prise de décision.

Le directeur de Celtiis Business, Bocar Kelly, a rappelé la genèse et la vision du projet. « Celtiis Business, lancé en juillet 2024, a pour ambition d’accompagner le secteur privé et public dans tous les domaines du numérique, mobile, broadband, téléphonie fixe, sécurité, cloud et réseaux internes. Notre objectif n’est pas seulement de vendre des produits, mais de comprendre les besoins réels de chaque client et d’y répondre par des solutions adaptées », a-t-il indiqué.

Selon lui, le Celtiis Business Day s’inscrit dans la continuité d’initiatives précédentes comme les After Work, mais se distingue par son ambition de créer un cadre annuel d’échanges approfondis avec les partenaires et les clients. « C’est une opportunité unique pour présenter nos solutions, échanger sur les problématiques des entreprises et identifier ensemble les meilleures pistes pour accélérer leur transformation numérique », a-t-il ajouté.

Les participants à cette première édition provenaient d’horizons variés : structures d’État, banques, compagnies d’assurances, sociétés informatiques et entreprises privées de divers secteurs. Parmi les partenaires techniques de Celtiis Business présents figuraient notamment Huawei et Ekinops.

Des stands de démonstration ont permis aux invités d’expérimenter concrètement les équipements et solutions proposées, renforçant ainsi la dimension pratique et immersive de l’événement. « Nous avons voulu que chaque participant puisse non seulement entendre parler de nos offres, mais aussi les voir et les toucher du doigt », a souligné Bocar Kelly. Il a réaffirmé la disponibilité de son équipe à poursuivre l’accompagnement technique et stratégique des entreprises.

Le Celtiis Business Day constitue une plateforme annuelle dédiée à l’innovation, au partage d’expériences et à la co-construction de solutions numériques adaptées aux réalités béninoises. Porté par la vision d’une SBIN ambitieuse et ouverte à ses partenaires, l’événement traduit la volonté ferme de faire du numérique un levier central de compétitivité et de croissance pour le Bénin.