Frappes près du Venezuela : un haut gradé américain en retraite anticipée après un désaccord

Le départ annoncé de l’amiral Alvin Holsey, chef des forces américaines pour l’Amérique latine, fait l’effet d’une onde de choc à Washington. À la tête du Commandement Sud (SouthCom) depuis moins d’un an, le haut gradé quittera ses fonctions à la fin de 2025, bien avant la fin habituelle de son mandat de trois ans rapporte l’agence Reuters. L’annonce a été faite par le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, qui a salué sur les réseaux sociaux les 37 années de service du militaire, sans évoquer les raisons de ce retrait prématuré.

Derrière les formules officielles, plusieurs sources font état de désaccords internes sur la conduite des opérations dans les Caraïbes, où les forces américaines ont multiplié les frappes contre des embarcations soupçonnées de trafic de drogue au large du Venezuela. Selon Reuters, des tensions seraient apparues entre Holsey et Hegseth, au point que son éviction ait été envisagée avant l’annonce de sa retraite. Le New York Times rapporte, de son côté, que l’amiral aurait exprimé des réserves sur le bien-fondé et la portée de ces attaques.

Des Caraïbes sous haute tension

Les opérations menées ces dernières semaines ont fortement contribué à accroître la tension dans la région. Les frappes navales américaines ont causé plusieurs morts parmi les équipages de bateaux présentés comme liés au narcotrafic. Caracas y voit des violations de sa souveraineté et accuse Washington d’user de prétextes sécuritaires pour s’imposer militairement dans sa zone maritime. En réaction, le gouvernement de Nicolás Maduro a mobilisé ses forces armées et intensifié les patrouilles navales.

Pendant ce temps, le Pentagone défend ses actions en les présentant comme des opérations de lutte contre les cartels et annonce la création d’une nouvelle force conjointe spécialisée dans ces interventions. Ce bras de fer militaire alimente la méfiance entre les deux pays et transforme les Caraïbes en théâtre d’une rivalité stratégique de plus en plus visible.

Entre loyauté et désaccord

Dans ce climat tendu, la retraite anticipée de l’amiral Holsey prend un relief particulier. Son départ ne ressemble pas à une simple transition de carrière : il survient alors que la stratégie américaine dans la région fait débat jusque dans les rangs de l’armée. Pour certains observateurs, cette situation illustre les fractures internes autour des méthodes employées pour affirmer la présence américaine face au Venezuela et aux réseaux criminels régionaux.

Les différences de vision entre responsables civils et militaires rappellent les débats anciens sur la notion d’« obéissance réfléchie » : servir l’État tout en maintenant un sens critique face aux ordres reçus. L’amiral Holsey, réputé pour sa prudence stratégique, pourrait incarner cette tension entre discipline hiérarchique et conscience professionnelle.

Une mer agitée pour la diplomatie américaine

Au-delà du cas individuel, cette retraite soulève une question plus large : comment Washington entend-il gérer une région où la sécurité, la politique et la perception internationale s’entremêlent ? Les frappes répétées dans les eaux proches du Venezuela ont déjà suscité des critiques de juristes et de diplomates sur leur légalité et leur efficacité. Si les États-Unis veulent affirmer leur autorité maritime, ils risquent aussi d’alimenter un cycle d’escalade difficile à contrôler.

Dans les Caraïbes comme sur d’autres fronts, chaque décision militaire résonne désormais comme un test d’équilibre entre puissance et prudence. L’amiral Holsey quitte le navire, mais la tempête, elle, continue de gronder.