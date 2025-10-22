Sarkozy en prison : pour sa sécurité, une décision inédite annoncée

Nicolas Sarkozy est en prison. L’ancien président de la République s’est effectivement rendu à la prison de la Santé, hier matin. Une détention qui pourrait durer jusqu’à un mois environ, selon les dires de son avocat, quand bien même une première demande de remise en liberté a d’ores et déjà été déposée.

Détenu particulier oblige, la justice a décidé de déployer de gros moyens pour accompagner Nicolas Sarkozy lors de sa détention. Compte tenu de son statut particulier d’ancien chef de l’État, Nicolas Sarkozy a donc été placé à l’isolement total. L’objectif ? Qu’il n’entre en contact avec aucun autre détenu tout au long de son incarcération.

Nicolas Sarkozy est incarcéré en prison

En outre, l’administration a confirmé que deux officiers de police, issus du Service de la protection (SDLP), ont été déployés pour assurer sa sécurité rapprochée. Les deux hommes logeront dans des cellules adjacentes à celle de Nicolas Sarkozy et seront avec lui, lors de chacune de ses sorties. Une décision prise afin de permettre à l’ancien président d’éviter la moindre menace pour son intégrité.

Les conditions de détention de Nicolas Sarkozy, pour le reste, restent assez classiques et sommaires. Il dispose d’un lit, d’un bureau fixé au sol ainsi que d’une chaise, de toilettes et d’une douche. Un petit réfrigérateur ainsi qu’une télévision payante ont été installés pour faire ‘passer le temps”. Des rondes régulières sont effectuées pour surveiller son état.

Sécurité renforcée et quelques passes-droit

Pour ce qui est de l’accès à l’extérieur, Nicolas Sarkozy dispose d’un téléphone mural qu’il peut utiliser quand il le souhaite afin d’appeler des numéros préenregistrés. Personne ne peut l’appeler cependant. Il aura droit à une heure de sortie quotidienne ainsi qu’un accès à la salle de sport ou à la bibliothèque. Là encore, il y sera parfaitement seul, sans aucun contact avec d’autres détenus.