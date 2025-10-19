Tournée « The Boy Is Mine » : le mélodrame Brandy – Monica de retour

Leur duo avait marqué toute une génération. En 1998, The Boy Is Mine propulsait Brandy et Monica au sommet du R&B, tout en alimentant les rumeurs de rivalité entre deux jeunes artistes promises à une carrière éclatante. Vingt-six ans plus tard, les deux chanteuses tentaient d’écrire un nouveau chapitre avec une tournée commune célébrant ce succès devenu culte. Mais le premier concert à Chicago a vite pris des allures de déjà-vu.

Un départ précipité qui surprend le public

Le United Center affichait complet samedi soir. Au milieu de la ferveur, Brandy semblait contrariée par des soucis de son. Alors qu’elle interprétait Baby, l’un de ses classiques de 1994, elle s’est interrompue en déclarant qu’elle devait “aller chercher quelque chose”, avant de quitter la scène sans explication. La foule a attendu, les lumières sont restées allumées, mais la chanteuse n’est jamais revenue.

Monica a alors poursuivi seule, achevant la soirée sans leur célèbre duo. Sur les réseaux sociaux, les réactions se sont multipliées : certains ont dénoncé une attitude “capricieuse”, d’autres ont préféré y voir un simple incident technique. Plusieurs fans ont même évoqué un désalignement entre la voix et la bande instrumentale. Dans les gradins, beaucoup ne cachaient pas leur déception : “On vient pour The Boy Is Mine, et elles ne la chantent même pas.”

Une histoire commune faite de tensions et de réconciliations

L’épisode de Chicago rappelle que la relation entre Brandy et Monica a toujours oscillé entre collaboration et compétition. Depuis leur ascension à la fin des années 1990, les médias ont largement alimenté l’idée d’une rivalité, au point de brouiller la réalité. Une altercation, jamais vraiment confirmée, aurait eu lieu à leurs débuts. Pourtant, au fil des années, les deux artistes ont souvent exprimé leur respect mutuel et leur souhait de tourner la page.

Le lancement de cette tournée devait justement symboliser cette maturité retrouvée : deux femmes, désormais mères et artistes accomplies, célébrant ensemble le morceau qui a façonné une part de l’histoire du R&B. Mais l’incident de samedi relance les spéculations. Simple accroc logistique ou malaise latent, personne ne le sait encore. Le silence des deux camps entretient le flou, et le public reste suspendu à un éventuel geste d’apaisement.

Une tournée sous haute attente

Plus qu’une série de concerts, The Boy Is Mine Tour devait marquer un moment de réconciliation musicale et émotionnelle. Si les prochaines dates se déroulent sans incident, cet épisode restera peut-être une anecdote. Mais s’il devait se répéter, la tournée risquerait de ranimer d’anciennes blessures que le temps semblait avoir apaisées. La chanson qui opposait jadis deux voix sur un même amour reste une métaphore parfaite de leur parcours : une harmonie fragile, brillante mais toujours sur le fil. Les fans, eux, espèrent encore que Brandy et Monica parviendront à chanter ensemble, pour de vrai cette fois, le morceau qui a uni et divisé leurs destins.