Un cognac ultra-premium signé 50 Cent et Lalique dévoilé en édition limitée

Le monde du luxe accueille une nouvelle création rare : un cognac conçu par l’américain 50 Cent en partenariat avec la maison française Lalique rapporte The Spirits Business. La boisson, proposée en série limitée, cible les collectionneurs et amateurs de spiritueux d’exception. Chaque détail traduit une volonté de produire un objet de prestige, entre héritage artisanal français et stratégie de marque assumée du rappeur devenu entrepreneur.

Une collaboration autour de l’excellence artisanale

Le projet, initié en 2020 selon Lalique débouche aujourd’hui sur le Branson Édition 505. Seulement 505 exemplaires sont proposés, chacun numéroté et gravé. Le flacon, en cristal, reflète le savoir-faire traditionnel de la maison française. Le contenu de chaque bouteille repose sur 200 eaux-de-vie issues du terroir de Grande Champagne, avec certaines composantes vieilles de plus de 100 ans, élevées en fûts de chêne du Limousin (The Spirits Business, 2024 : 50 Cent drops $25,000 cognac with Lalique).

L’ensemble compose un cognac “hors d’âge” destiné à une clientèle qui recherche des pièces exclusives. Le prix annoncé est de 25 000 dollars selon plusieurs sources, dont Maxim Magazine (2024). Il n’existe pas, à ce stade, d’annonce officielle en euros. Toute conversion reste liée au taux de change en vigueur.

Parcours et ambitions d’un artiste devenu homme d’affaires

Connu mondialement depuis les années 2000, 50 Cent (Curtis Jackson) s’est illustré dans la musique avant de bâtir un empire entrepreneurial. Auteur de l’album Get Rich or Die Tryin’ (2003), il développe depuis plus d’une décennie ses activités dans les secteurs des boissons, de la télévision et de l’investissement (Forbes, biographie actualisée en 2023). Son entreprise Sire Spirits possède déjà des lignes de cognac et de champagne.

L’association avec Lalique souligne son intérêt pour des produits premium. Selon PR Newswire (2024), l’édition 505 a été dévoilée au Lalique Townhouse à Manhattan, un lieu symbolique pour la marque française, souvent réservé à ses lancements prestigieux.

Une pièce destinée aux collectionneurs

Ce lancement illustre une rencontre entre culture hip-hop et savoir-faire du cristal français. Le Branson Édition 505 se positionne comme un objet rare plutôt qu’un simple spiritueux. Sa diffusion très limitée et sa tarification placent ce produit sur le segment du luxe confidentiel.