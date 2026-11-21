Le Bénin organise le retour de ses ressortissants partis de la Guinée après les opérations contre l’orpaillage illégal. Le ministère béninois des Affaires étrangères a annoncé samedi 21 novembre 2026, depuis Cotonou, le lancement des opérations d’assistance et de rapatriement. Un premier groupe est attendu très prochainement sur le territoire national. En effet, ces Béninois font partie des dizaines de milliers d’Ouest-Africains qui ont quitté la Guinée depuis le début de l’offensive de Conakry, le 2 novembre.

Une mission consulaire au Mali et au Burkina Faso

« Une mission gouvernementale d’assistance consulaire a été déployée à cet effet au Mali et au Burkina Faso. Les opérations de rapatriement sont en cours avec l’arrivée imminente du premier groupe de ressortissants béninois sur le territoire national », indique le ministère. Ainsi, « cette mission offrira également aux Béninois résidant dans ces deux pays l’accès à des services consulaires », précise le communiqué. Ensuite, « le Ministère invite les compatriotes concernés, ainsi que les familles à la recherche de leurs proches, à se rapprocher des consulats honoraires du Bénin au Mali et au Burkina Faso. Ils peuvent aussi joindre le numéro vert, accessible par WhatsApp, pour toute information sur les modalités de prise en charge et les services proposés », ajoute le texte. Enfin, « le Gouvernement réaffirme sa solidarité envers ses ressortissants et leurs familles », et « le Ministère remercie les autorités maliennes et burkinabè pour leur coopération et leur appui dans la conduite de ces opérations », conclut le communiqué.

La mission prévoit l’enrôlement au Recensement administratif à vocation d’identification de la population (RAVIP) et l’établissement de passeports. Le numéro vert, joignable par WhatsApp, est le +229 01 98 91 91 91.

Le Bénin n’est pas le seul pays concerné

Le Mali a servi de point de passage à la majorité des personnes refoulées, avec 73 000 évacuées au 14 novembre. Pour sa part, le Burkina Faso a annoncé la fin de son opération avec 76 169 rapatriés, dont 983 Togolais. Le Togo prépare lui aussi le retour des siens, sans donner de chiffres ni de calendrier. L’offensive a débuté dans la région aurifère de Siguiri, dans le nord-est de la Guinée.