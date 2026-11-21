Volodymyr Zelensky réclame des garanties de sécurité qui tiendraient bien au-delà du mandat de Donald Trump dans un message publié ce samedi 21 novembre sur X. Il est revenu sur la réunion de la Coalition des volontaires tenue à Berlin le jeudi 19 novembre, où il a placé l’adhésion à l’OTAN au cœur du débat. Pour lui, « la garantie de sécurité la plus claire pour l’Ukraine est l’adhésion à l’OTAN », et intégrer Kiev renforcerait aussi l’Alliance : « cela fonctionne pour les deux parties ».

Rappelons que des pourparlers trilatéraux sous médiation américaine se sont achevés à Abou Dhabi, les 10 et 11 novembre sans avancée visible sur le fond. Le 12 novembre, Poutine a reçu les émissaires américains au Kremlin. Washington évoque une « légère flexibilité territoriale » de part et d’autre. Ursula von der Leyen juge qu’il « va de soi » que l’Europe participe aux discussions, et Friedrich Merz affirme qu’elle les rejoindra « bientôt ».

Une garantie sans date limite

Le président ukrainien refuse qu’une protection dépende d’un seul mandat présidentiel. « Nous avons besoin de garanties de sécurité non pas pour deux ans, mais pour toujours. » Il rappelle que la défense de son pays ne se joue pas sur deux ans seulement. Pour lui, la proximité récente entre Poutine et Trump ne le rassure pas. Une trêve de ce type ne serait qu’« une pause de deux ans, ce n’est pas une paix solide. »

Sur l’article 5 de l’OTAN, qui concerne la défense collective, il juge que son application à l’Ukraine reste floue : « ce n’est pas encore clair ». Il veut savoir qui la défendrait concrètement et si ses partenaires repousseraient l’agresseur. Les réponses « ne devraient pas être de simples mots » selon lui et doivent être « écrites noir sur blanc ». Il veut enfin garantir aux Ukrainiens, à ses citoyens avant tout, et à toute l’Europe que ces protections resteront solides bien au-delà de l’actuelle présidence américaine.