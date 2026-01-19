Accident ferroviaire en Espagne : 39 morts, le bilan s'alourdit

Dimanche soir, un accident ferroviaire a eu lieu dans le sud de l’Espagne. Le bilan est tout simplement terrible. En effet, selon le ministre des Transports, Oscar Puente, 39 personnes ont perdu la vie. Celui-ci a ajouté que le bilan, à l’heure actuelle, était provisoire et donc, susceptibles d’évoluer à la hausse.

La douleur est profonde. En effet, dimanche, dan sla soirée, un train a déraillé, entraînant la mort de près d’une quarantaine de personnes. Sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Pedro Sánchez a évoqué une nuit de douleur, adressant ensuite ses condoléances aux familles des victimes ainsi qu’aux proches des personnes blessées ou disparues.

L’Espagne, endeuillée par un drame ferroviaire

L’accident se serait déroulé non loin d’Adamuz, à 40 kilomètres au nord de Cordoue, en Andalousie. Le train, qui reliat Málaga à Madrid a déraillé sur une portion de voie. À l’heure actuelle, nul ne sait ce qu’il s’est réellement passé, les causes exactes de l’accident restant, inconnues. Naturellement, une enquête a été ouverte.

Les deux derniers wagons du train se sont retournés, se couchant sur le flanc. Le train a ensuite percuté un second train circulant sur une voie adjacente entre Madrid et Huelva, entraînant à son tour son déraillement. Une succession d’événements dramatiques, aux conséquences humaines et matérielles, toutes aussi terribles.

Près de quarante personnes sont décédées

D’après les médias espagnols présents sur place, le premier train était opéré par la compagnie Iryo. Il transportait 317 personnes. Le second train était assuré par Renfe. Il comptait une centaine de passagers. Plusieurs dizaines d’entre eux ont été blessés. Les personnes concernées ont été prises en charge et transférées vers les hôpitaux les plus proches, à Cordoue et à Séville. Les recherches, sur place, se poursuivent, dans l’espoir de parvenir à un décompte complet dans les heures à venir.