Après sa capture, Maduro fait monter les ventes de Nike

Le week-end dernier a marqué un tournant spectaculaire dans l’actualité internationale avec la capture de Nicolás Maduro par les autorités américaines. L’opération, largement relayée, a conduit au transfert de l’ancien dirigeant vénézuélien vers les États-Unis pour y répondre d’accusations judiciaires. Cette séquence, à la fois politique et symbolique, a rapidement dépassé le strict cadre diplomatique pour s’inviter sur un terrain inattendu : celui de la consommation et de la mode. Car au-delà de l’événement lui-même, un détail visuel a retenu l’attention du public mondial et déclenché un engouement singulier.

Capture de Nicolás Maduro et diffusion de l’image

C’est une publication de Donald Trump, diffusée sur son réseau social Truth Social, qui a servi de catalyseur. On y voit Nicolás Maduro menotté, les yeux dissimulés et équipé d’un casque antibruit, à bord du navire militaire américain USS Iwo Jima, aux côtés de son épouse, alors qu’il était en route vers New York. L’image, reprise en boucle sur les réseaux sociaux et par de nombreux médias, s’est imposée comme l’un des symboles visuels forts de cette séquence politique.

Si les commentaires se sont d’abord concentrés sur la portée diplomatique et judiciaire de cette capture, un autre élément a rapidement émergé dans les discussions en ligne : la tenue vestimentaire portée par l’ancien président vénézuélien. Sur la photo, Nicolás Maduro arbore un survêtement gris siglé Nike, un détail qui n’a pas échappé aux internautes.

Nike Tech Fleece et envolée des recherches en ligne

L’intérêt soudain pour ce vêtement s’est immédiatement traduit par une hausse marquée des recherches sur Internet. Des requêtes telles que Nike Tech, Nike Tech Fleece ou encore Nike Maduro se sont retrouvées parmi les plus consultées sur Google dans les heures ayant suivi la diffusion de l’image. Le modèle en question, reconnaissable à son motif en chevrons sur la poitrine, a suscité une curiosité mêlant ironie, surprise et fascination.

Cette attention numérique s’est rapidement transformée en dynamique commerciale concrète rapporte Business Insider. Sur le site américain de Nike, plusieurs tailles du survêtement, notamment les grandes, ont été temporairement épuisées, en particulier dans le coloris gris porté par Maduro. L’ensemble se compose d’un sweat à capuche affiché à 140 dollars et d’un pantalon assorti vendu 120 dollars, des prix qui n’ont visiblement pas freiné l’intérêt des acheteurs.

Sur les réseaux sociaux, les réactions oscillent entre amusement et étonnement. Beaucoup d’internautes soulignent le caractère involontaire de cette exposition pour la marque à la virgule, évoquant un coup de projecteur inattendu lié à un événement politique majeur. La photo, détournée et repartagée à grande échelle, a contribué à installer le survêtement Nike au cœur des conversations, bien au-delà des cercles habituels de la mode ou du sport.