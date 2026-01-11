Contrôle du Groenland : voici la riposte que préparerait l'Europe

La tension entre Washington et ses alliés européens atteint un niveau inédit. Face aux déclarations de Donald Trump affirmant que les États-Unis agiront sur le Groenland « qu’ils le veuillent ou non », l’Union européenne envisagerait désormais de frapper là où cela fait mal : le portefeuille des géants américains. Le président américain avait menacé le 10 janvier dernier de procéder « de manière difficile » si aucun accord n’était trouvé pour acquérir ce territoire arctique rattaché au Danemark, invoquant le risque d’une prise de contrôle par la Russie ou la Chine.

Des sanctions européennes contre Google Microsoft et les banques américaines

Selon le Telegraph, Bruxelles préparerait un arsenal de mesures de rétorsion économique si Washington maintient ses prétentions territoriales. Les géants technologiques américains figureraient en première ligne des cibles potentielles. Google, Microsoft et la plateforme X pourraient voir leurs activités restreintes sur le sol européen. Le secteur financier ne serait pas épargné : les banques et sociétés financières américaines feraient également l’objet de limitations.

Cette stratégie de riposte commerciale marquerait une rupture majeure dans les relations transatlantiques. L’Europe dispose d’un levier considérable : son marché de près de 450 millions de consommateurs représente une source de revenus substantielle pour ces entreprises.

Le Pentagone sollicité pour un plan militaire sur le territoire arctique danois

Les préparatifs ne seraient pas uniquement diplomatiques côté américain. D’après le Daily Mail, Trump aurait déjà demandé au Commandement des opérations spéciales de l’armée américaine d’élaborer un plan d’intervention militaire au Groenland. Cette information, si elle se confirmait, donnerait une dimension concrète aux menaces répétées du locataire de la Maison-Blanche.

Le gouvernement groenlandais et Copenhague ont réaffirmé leur position : le territoire n’est pas à vendre. Les dirigeants politiques de l’île ont publié une déclaration commune proclamant leur volonté de rester maîtres de leur destin. La Première ministre danoise Mette Frederiksen a pour sa part averti qu’une agression américaine sonnerait le glas de l’OTAN.

L’Europe se retrouve ainsi confrontée à un dilemme historique : protéger l’intégrité territoriale d’un État membre tout en préservant une alliance militaire vieille de plusieurs décennies avec les États-Unis.