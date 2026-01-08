Crans-montana : la gérante du bar a fui avec la caisse avant l'incendie

Les incendies comptent parmi les drames les plus destructeurs dans les lieux recevant du public. En quelques minutes, ils peuvent provoquer des pertes humaines lourdes, des blessures irréversibles et des dégâts matériels considérables, laissant derrière eux des familles endeuillées et de nombreuses zones d’ombre. Lorsque les circonstances du sinistre restent floues, chaque nouvel élément ravive l’émotion et relance les interrogations. C’est dans ce climat de gravité et d’attente que surgissent aujourd’hui de nouvelles révélations autour de l’incendie meurtrier survenu dans une station alpine suisse.

À Crans-Montana, le bar Le Constellation a été ravagé par un incendie qui a coûté la vie à 40 personnes. Alors que l’enquête judiciaire suit toujours son cours, des images de vidéosurveillance, récemment évoquées par plusieurs médias italiens, apportent un éclairage troublant sur les instants ayant précédé la propagation du feu.

Incendie à Crans-Montana et images de vidéosurveillance en question

Selon ces informations, deux caméras de surveillance auraient filmé Jessica Moretti, gérante de l’établissement, quittant précipitamment les lieux au moment où l’incendie se déclarait. Les images montreraient la responsable du bar emportant avec elle ce qui serait la caisse de l’établissement rapporte The New York Post. Ces éléments, révélés notamment par La Stampa et La Repubblica, sont actuellement examinés par les autorités compétentes.

À ce stade, aucune conclusion définitive n’a été rendue publique quant à l’interprétation de ces images. Les enquêteurs cherchent à déterminer si les faits observés constituent une infraction supplémentaire ou s’ils relèvent d’un comportement dicté par la panique. Il est toutefois établi que Jessica Moretti a été légèrement blessée au bras durant l’incendie et qu’elle ne se serait pas rendue dans un établissement hospitalier après les faits.

Sur le plan judiciaire, la gérante fait déjà l’objet de poursuites pour homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. À la lumière des nouvelles images, certains observateurs estiment qu’une qualification de non-assistance à personne en danger pourrait être envisagée, sans que cette hypothèse n’ait pour l’instant été formellement retenue par la justice.

Enquête judiciaire et rôle des proches après le drame en Suisse

L’entourage de la gérante est également scruté, même si les responsabilités semblent différenciées. Son mari, Jacques Moretti, n’était pas présent au bar au moment du sinistre. Les charges qui le concernent resteraient donc limitées à celles déjà connues avant la diffusion des images. Le quotidien français Le Parisien rappelle néanmoins qu’il a, par le passé, été cité dans des affaires judiciaires anciennes en France, sans lien direct avec le drame de Crans-Montana.

En parallèle, un autre membre de la famille apparaît dans le dossier. Le fils de Jessica Moretti, présenté comme responsable du personnel ce soir-là, serait intervenu durant l’incendie. Des images le montreraient tentant de porter secours à des jeunes coincés sur une véranda, en essayant de briser une vitre en plexiglas pour leur permettre de s’échapper. Ces gestes, s’ils sont confirmés, contrastent avec les soupçons pesant sur la gérante et soulignent la complexité des situations vécues dans les toutes premières minutes du drame.