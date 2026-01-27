Décès de Halima Gadji : pluie d’hommages des stars africaines

La disparition brutale de la comédienne sénégalaise Halima Gadji, annoncée ce mardi 27 janvier 2026 par plusieurs médias, a profondément ébranlé le monde artistique africain. Révélée notamment pour son rôle de Marième Dial dans la série Maîtresse d’un homme marié, Halima Gadji s’était imposée comme une figure marquante de l’audiovisuel sénégalais. Selon ses proches, la comédienne aurait été emportée par un malaise soudain, alors qu’elle n’était pas malade, provoquant une onde de choc et une vague d’émotion parmi ses collègues et admirateurs à travers le continent.

Des hommages qui affluent de toute l’Afrique

Au Congo, l’actrice Deborah Mutund a partagé sa peine sur les réseaux sociaux, montrant l’impact de la disparition d’Halima sur ceux qui la connaissaient ou la suivaient. Au Gabon, la chanteuse Shan’L a rédigé un message émouvant, évoquant la complexité de la dépression et rappelant que l’apparence d’un sourire ne reflète pas toujours la réalité intérieure. De son côté, la star camerounaise Charlotte Dipanda a exprimé sa tristesse en rappelant les paroles de Halima qui considérait le sourire comme un moyen de montrer au monde que tout allait bien, même face aux difficultés.

En Côte d’Ivoire, l’actrice Marie-Paule Adjé a exprimé sa peine et sa surprise, priant pour qu’Halima repose en paix et protège ses proches. Landry Gnamba a rappelé la fragilité de la vie, tout en mettant en avant le talent et la vitalité de la défunte. L’animateur Willy Dumbo a partagé une photo d’Halima sur le plateau de WAM, lors de la promotion de la saison 2 de Le futur est à nous, rappelant les moments de joie passés à ses côtés. Enfin, l’artiste Singuila a opté pour la sobriété, publiant simplement une image d’Halima accompagnée d’une colombe et d’un cœur blanc.

La perte d’une figure emblématique de l’audiovisuel sénégalais

Née le 25 août 1989 à Dakar, Halima Gadji a grandi entre les quartiers de la Médina et de Sacré-Cœur, héritant d’une double culture sénégalaise et nord-africaine. Elle commence sa carrière dans le mannequinat avant de se tourner vers le théâtre et la télévision, apparaissant dans des productions locales comme Tundu Wundu et Sakho & Mangane. C’est son rôle de Marième Dial dans la série à succès Maîtresse d’un homme marié qui la fait connaître à l’échelle africaine, lui valant une reconnaissance durable. Au fil des années, elle multiplie les projets dans le cinéma et la télévision, tout en s’impliquant dans la mode et l’entrepreneuriat, affirmant ainsi son talent et sa polyvalence dans le paysage culturel sénégalais et africain.

Ces hommages traduisent à la fois la popularité et l’humanité de Halima Gadji, reconnue pour sa capacité à toucher le public par ses rôles et ses engagements artistiques. Sa mort laisse un vide dans le milieu culturel africain, et les messages d’affection, de prière et de gratitude affluent de tous les horizons, montrant l’importance de son héritage artistique. Alors que le continent continue de célébrer son talent, Halima Gadji restera dans les mémoires comme une artiste dont le sourire et la passion ont marqué durablement le paysage audiovisuel.