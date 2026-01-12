Elections couplées du 11 janvier 2026 au Bénin : Un scrutin décisif dans un contexte politique intense

Le Bénin a vécu ce dimanche 11 janvier une journée électorale d’une importance capitale avec la tenue des élections législatives et communales couplées, une première dans l’histoire politique du pays. En mobilisant près de 7,8 millions d’électeurs répartis dans plus de 17 000 bureaux de vote, ce double scrutin marque l’ouverture officielle de l’année électorale avant l’élection présidentielle prévue le 12 avril 2026. Organisées sous l’égide de la Commission électorale nationale autonome (Cena), ces élections couplées avaient pour objet, d’élire 109 députés à l’Assemblée nationale ainsi que plus de 1 800 conseillers communaux dans les 77 communes du pays. C’est la première fois que le Bénin organise simultanément ces deux scrutins, reflet d’une réforme du calendrier électoral visant à renforcer la cohérence entre les niveaux de gouvernance nationale et locale. Plus de 8 006 centres de vote ont été déployés à travers les 12 départements du pays, avec l’appui de 571 coordonnateurs d’arrondissements chargés de la supervision des opérations.

Participation et déroulement du vote

Dès l’ouverture des bureaux, l’ambiance était à la fois studieuse et tendue, signe d’une forte attente populaire. Le scrutin s’est déroulé dans un climat globalement calme, malgré des retards reportés dans certaines zones lorsque des bulletins n’ont été livrés que tard dans la matinée. À Parakou, le maire et candidat local, Inoussa Zimé Chabi, a salué la maturité des électeurs après avoir accompli son devoir civique, illustrant une dynamique citoyenne palpable dans plusieurs régions du pays. Cependant, la mobilisation effective des électeurs reste au cœur des préoccupations des observateurs. Dans un contexte de large scrutin national et d’enjeux politiques majeurs, le taux de participation sera scruté comme un baromètre de l’engagement civique béninois.

Un paysage politique contrasté

Pour les législatives, cinq partis politiques étaient en lice, à savoir l’Union progressiste le Renouveau (UPR), le Bloc républicain (BR) et le Mouvement des Élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin), Les Démocrates (LD) et la Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE). Sur le plan local, la compétition pour les conseils communaux voyait surtout s’affronter l’UPR, le BR et la FCBE.

