Les Jeux Olympiques d’hiver de Milan-Cortina débutant entre le 6 et le 22 février prochain. Pour l’occasion, l’Italie devrait compter sur diverses forces policière set militaires, même internationales. C’est d’ailleurs en ce sens qu’une division de la police américaine de l’immigration, l’ICE, a indiqué vouloir participer au dispositif de sécurité.

Les raisons évoquées sont directement liées à de supposées menaces, que la police del’ICE attribue à de la criminalité transnationale. Cette proposition a été, pour ainsi dire, été particulièrement mal accueillie en Italie. Le maire de Milan, Giuseppe Sala, a publiquement exprimé son opposition à toute présence de cette agence sur le territoire communal.

La police américaine, ICE, pourrait être présente en Italie

Face à la polémique que cette annonce a suscité, le gouvernement italien a, par la voix du Ministère de l’Intérieur, également tenu à clarifier quelques points. Il a été confirmé que la sécurité lors de ces Jeux Olympique sera exclusivement placée sous la responsabilité des forces de l’ordre italiennes.

Selon les premières justifications, l’ICE interviendrait seulement en soutien au Service de sécurité diplomatique du département d’État. Les membres de l’ICE, présents sur place, auront notamment pour mission d’assurer protection de délégations officielles attendues lors de la cérémonie d’ouverture à Milan-Cortina le 6 février.

Une venue qui suscite la polémique

Washington affirme en outre qu’aucune opération liée à l’immigration ne sera menée hors du sol américain. Ces derniers ne pourront d’ailleurs pas agir en toute autonomie et répondront aux exigences imposées par le gouvernement italien. On ne sait pas encore combien de membres de l’ICE pourraient être présents en Italie lors de l’évenement. Par ailleurs, aucune confirmation officielle n’a encore eu lieu en ce sens et la venue des policies américains pourrait, si la polémique enfle, être tout simplement annulée.

Pour rappel, l’ICE est un service de police américain, anti-immigration, qui est de plus en plus critiqué sur le sol US, notamment à Minneapolis. Récemment, les membres de l’ICE ont effectivement abattu deux civils. Si le gouvernement affirme qu’il s’agissait de « terroristes intérieurs« , la réalité pourrait être largement différente des versions officielles, comme peuvent en témoigner divers vidéos, images et témoignages.