Forces armées béninoises : deux hauts responsables élevés à de nouveaux grades

Deux officiers supérieurs des Forces armées béninoises (Fab) ont été officiellement distingués lundi 5 janvier 2026 à l’occasion d’une cérémonie de port des nouveaux attributs tenue à Cotonou. Le chef d’état-major général des Fab, Fructueux Gbaguidi, a été élevé au grade de général de corps d’armée, tandis que le colonel-major Dieudonné Tévoèdjè a été promu général de brigade.
Ces nominations, décidées en conseil des ministres le 26 décembre 2025, interviennent dans un contexte sécuritaire marqué par des défis importants, notamment aux frontières nord du pays.
La cérémonie a été présidée par le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la Défense nationale, Alain Fortunet Nouatin. Il a salué des officiers qui incarnent « la fidélité à la République, la rigueur professionnelle et l’engagement sans faille au service de l’État ». Il a rappelé que la persistance de la menace terroriste impose à l’armée béninoise une vigilance constante et un commandement d’une grande maturité stratégique.
Le ministre a également insisté sur la nécessité de préserver la discipline républicaine et la loyauté aux institutions légalement établies, évoquant les récents événements liés à une tentative de coup d’État avortée. Il a souligné que la stabilité institutionnelle demeure un acquis fragile qui requiert une attention permanente.
Devant un parterre d’invités composé de membres du gouvernement, dont le ministre d’État Romuald Wadagni, les deux officiers ont reçu leurs insignes. Quatre étoiles dorées ont été apposées sur les épaulettes du général Fructueux Gbaguidi, et deux étoiles sur celles du général de brigade Dieudonné Tévoèdjè. Chacun a reçu de plus un casque étoilé. La solennité de la cérémonie a reflété l’importance des responsabilités désormais confiées aux deux chefs militaires.
Ancien enfant de troupe, le général de corps d’armée Fructueux Gbaguidi est reconnu pour son parcours d’officier de terrain et ses nombreuses responsabilités, notamment comme chef d’état-major de l’Armée de terre, diplomate militaire et acteur d’opérations de maintien de la paix des Nations-unies.
Le Général de brigade Dieudonné Tévoèdjè, actuel commandant de la garde républicaine, est lui aussi un ancien enfant de troupe. Il est décrit comme un officier expérimenté, ayant servi sur plusieurs théâtres opérationnels et reconnu pour son sens du devoir.
À travers ces élévations, les autorités confient aux deux officiers une mission renforcée. Assurer la sécurité du territoire national, consolider la cohésion des forces armées et contribuer à la préservation de l’ordre constitutionnel et de la démocratie béninoise.
