Forces armées béninoises : deux officiers supérieurs élevés au rang de généraux

Le lundi 26 janvier 2026, la nation béninoise a officiellement distingué deux officiers supérieurs des Forces armées béninoises (Fab), en les élevant au rang de généraux, lors d’une cérémonie solennelle tenue à Cotonou. Ces promotions s’inscrivent dans la continuité des décisions prises en Conseil des ministres en décembre 2025, visant à valoriser les parcours exemplaires au sein des forces de défense et de sécurité du pays. Le chef d’état-major de l’armée de terre, le colonel supérieur Abou Issa, a été promu général de corps d’armée, tandis que le chef d’état-major de la garde nationale, Faizou Gomina, a été élevé au grade de général de brigade. La cérémonie s’est déroulée en présence de hautes autorités civiles et militaires, de responsables d’institutions de la République ainsi que de proches des officiers promus.

Le ministre de la Défense nationale, Alain Fortunet Nouatin, a transmis aux récipiendaires les félicitations du chef suprême des armées, saluant leur engagement, leur loyauté et leur sens du devoir. Les attributs liés à leurs nouveaux grades leur ont été officiellement remis, symbolisant la confiance placée en eux par la nation.

Le général de corps d’armée Abou Issa s’est notamment illustré lors des événements du 7 décembre 2025, en réagissant face à une attaque dirigée contre sa résidence. Son action a contribué à contenir la situation et à permettre aux forces républicaines de s’organiser, un fait qui a marqué son parcours militaire récent.

De son côté, le général de brigade Faizou Gomina présente un parcours caractérisé par la rigueur, la polyvalence et une implication dans des missions liées à la paix et à la stabilité, aussi bien au plan national qu’international. Son élévation reflète la reconnaissance de son expérience et de son engagement au service de la défense nationale.

À travers ces distinctions, les autorités réaffirment la volonté de renforcer la hiérarchie militaire et de promouvoir des responsables appelés à faire preuve de leadership, de professionnalisme et de loyauté. La cérémonie s’est achevée dans une atmosphère solennelle, traduisant l’unité des forces armées et leur engagement face aux défis sécuritaires actuels et futurs du pays.