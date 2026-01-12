Guinée : les acteurs américains Meagan Good et Jonathan Majors obtiennent la nationalité

Les acteurs américains Meagan Good et Jonathan Majors ont récemment effectué un déplacement en Guinée, en Afrique de l’Ouest. Pour l’occasion, les deux ont obtenu leur nationalité, non pas de par leur statut, mais bien parce qu’ils sont d’origine guinéenne. C’est en tout cas ce qu’affirment les recherches généalogiques menées à partir de tests ADN.

Une grande cérémonie a, pour l’occasion, été organisée. Les deux acteurs américains étaient présents sur place, en compagnie de représentants de l’État guinéen. Une fierté à la fois pour les deux concernés mais aussi pour l’État, qui de par cette initiative, reconnaît symboliquement, et renforce, les liens entre la Guinée et la diaspora africaine dispersée à travers le globe.

Meagan Good et Jonathan Majors obtiennent la nationalité

Cette cérémonie a été coordonnée par le ministère guinéen de la Culture, dans le cadre d’un projet d’envergure, visant à renforcer les liens entre la Guinée et les représentants ou les descendants de la diaspora. Échanges culturels, économiques et historique, l’idée est de valoriser cette double culture et cet héritage, pour bénéficier à la fois aux Guinéens implantés, à l’image du pays et aux représentants du pays, à l’étranger.

Les passeports ont été remis au couple au nom du président de la transition, Mamadi Doumbouya. Une cérémonie organisée du côté du centre touristique et culturel, à Gbassi Kolo. Tout sauf une surprise. En effet, cendroit est régulièrement utilisé pour organiser des événements officiels en compagnie de représentants de l’État, et donc, des remises de passeports suite à une naturalisation.

Deux acteurs reconnus à l’international

Pour l’occasion, des prestations artistiques ont été organisées. Danses locales et musiques traditionnelles ont accueilli Meagan Good et Jonathan Majors. Pour rappel, l’actrice a été vue dans des films comme Street Dancers, Saw 5 ou Steppin’. Jonathan Majors lui, a étévu dans Creed 3, Ant-Man et la Guêpe ainsi que dans Da 5 Bloods : Frères de sang. Des acteurs reconnus, qui indirectement, participeront à faire la promotion de la Guinée à travers le monde !