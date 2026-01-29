Le Président Petro affirme que Jésus-Christ « a fait l’amour » et provoque l’indignation

La religion demeure l’un des sujets les plus sensibles dans l’espace public, en particulier dans des sociétés où la foi structure profondément la vie sociale et culturelle. Lorsqu’elle est abordée par des responsables politiques, chaque mot est scruté, interprété et parfois vécu comme une provocation. Des déclarations jugées déplacées ou irrévérencieuses ont déjà, par le passé, déclenché de vives réactions, rappelant la frontière délicate entre liberté d’expression, convictions personnelles et respect des croyances collectives. C’est sur cette ligne de tension que se situe la récente sortie du président colombien Gustavo Petro, à l’origine d’une onde de choc dans les milieux religieux.

Dès les premières réactions, les propos attribués au chef de l’État ont été perçus comme une atteinte à la sensibilité chrétienne. En affirmant que Jésus-Christ « a fait l’amour », Gustavo Petro a relancé un débat ancien, mais rarement formulé de manière aussi directe par un président en exercice. Pour de nombreux croyants, cette déclaration va au-delà d’une simple réflexion personnelle et touche au cœur même de la figure centrale du christianisme.

Réactions face aux propos de Gustavo Petro

En Colombie, pays majoritairement chrétien, la place de l’Église reste prépondérante dans la sphère sociale. Les réactions n’ont donc pas tardé. Des responsables religieux, tant catholiques qu’évangéliques, ont dénoncé des propos jugés offensants et inappropriés venant d’un chef d’État. Certains ont évoqué un manque de respect envers la foi de millions de citoyens, rappelant que Jésus-Christ est présenté, dans les Évangiles, comme une figure spirituelle dont la vie intime n’est pas abordée sous cet angle.

Pour ces responsables, la question n’est pas seulement théologique. Elle concerne aussi le rôle et la responsabilité d’un président dans un pays où la religion reste un repère pour une large partie de la population. Plusieurs voix ecclésiastiques ont ainsi appelé à plus de retenue dans les prises de parole publiques, estimant que ce type de déclaration risque d’alimenter des divisions inutiles.

Du côté des fidèles, l’indignation s’est également exprimée sur les réseaux sociaux et dans certains rassemblements religieux. Des messages dénonçant une banalisation de la foi chrétienne ont circulé, tandis que d’autres appelaient au respect mutuel entre institutions politiques et religieuses.

Déclaration présidentielle et débat public autour de Jésus-Christ

Les propos de Gustavo Petro ont également trouvé un écho dans le débat public et politique. Certains observateurs soulignent que le président colombien est connu pour ses prises de position tranchées et son discours souvent provocateur sur des sujets sociétaux. Pour ses soutiens, cette déclaration relèverait davantage d’une réflexion personnelle ou symbolique que d’une volonté d’offenser. Ils estiment qu’elle s’inscrit dans une approche visant à humaniser des figures historiques ou religieuses.

Cependant, cette lecture ne convainc pas ses détracteurs. Pour eux, le problème réside moins dans l’intention que dans l’impact immédiat des propos. En associant explicitement Jésus-Christ à une expérience sexuelle, le président a, selon eux, franchi une limite sensible, surtout dans un pays où la foi chrétienne reste intimement liée à l’identité nationale.

Le débat s’est ainsi déplacé vers une question plus large de coexistence entre croyances religieuses et expression politique. Jusqu’où un dirigeant peut-il aller dans ses déclarations personnelles sans heurter les convictions de ses concitoyens ? La polémique actuelle illustre la difficulté de répondre à cette interrogation dans un environnement marqué par une forte diversité de sensibilités.